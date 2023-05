Comeback von Brittney Griner: "Es hat sich richtig gut angefühlt"

22. Mai 2023, noch kein Kommentar

Der lesbische US-Basketballspielerin Brittney Griner hat am Wochenende in Los Angeles ihr erstes Spiel nach ihrer Befreiung aus russischer Haft durch einen Gefangenenaustausch absolviert – im Stadion gab es hohen Besuch.



"Es hat sich richtig gut angefühlt", sagte die 32-Jährige nach dem ersten Viertel am Rande des Spielfeldes. "Es hat sich wie beim letzten Mal angefühlt, als ich gespielt habe." Das Spiel am Freitagabend entschied allerdings das gegnerische Team der Los Angeles Sparks mit einem Ergebnis von 94:71 gegen Griners Team Phoenix Mercury für sich. Eine Niederlage gab es auch beim Heimspiel am Sonntag gegen Chicago Sky.

Griner wurde trotzdem gefeiert wie ein Rockstar. Im Stadion von Los Angeles wurde sie mit dem Song "Coming Home" von Skylar Grey und US-Vizepräsidentin Kamala Harris persönlich begrüßt. Im Publikum waren außerdem u.a. die Sportlegenden Billie Jean King und Magic Johnson.



Brittney Griner war am 17. Februar 2022 bei der Einreise nach Russland am Flughafen Moskau-Scheremetjewo festgenommen worden, weil sie eine kleine Menge Haschischöl im Gepäck hatte. Aufgrund des Vorwurfs des illegalen Drogenbesitzes und -schmuggels wurde sie zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren verurteilt. Im Dezember 2022 wurde Griner freigelassen, nachdem sich die USA mit Russland auf einen Gefangenenaustausch geeinigt hatte (queer.de berichtete). (cw/AFP)