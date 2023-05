Charlie und Nick verliebt in Paris

25. Mai 2023, noch kein Kommentar

Der Streamingdienst Netflix hat die ersten offiziellen Bilder zur zweiten Staffel der queeren Jugendserie "Heartstopper" veröffentlicht: Insgesamt fünf Fotos verraten mehr über die Fortsetzung.



Die vielgelobte Serie war am 22. April 2022 in der ersten Staffel mit acht Folgen erschienen und erzählte gewitzt und authentisch von den ersten Gefühlen zwischen dem an der Schule offen schwul lebenden Charlie (Joe Locke) und Nick (Kit Connor), der seine Bisexualität entdeckt (Serienkritik von Patrick Heidmann). Nebenbei sind die Mitschülerinnen Darcy (Kizzy Edgell) und Tara (Corinna Brown) ein Paar, während es zwischen Charlies bestem Freund Tao und der gemeinsamen trans Freundin Elle (Yasmin Finney) spürbar funkelt.

Zu den neuen Folgen, die weltweit am 3. August 2023 veröffentlicht werden, teilte Netflix mit: "Nick und Charlie navigieren durch ihre neue Beziehung." Tara und Darcy stünden zudem vor "unvorhergesehenen Herausforderungen" und Tao und Elle fänden heraus, "ob sie jemals mehr als nur Freunde sein können". "Außerdem gibt es Prüfungen, eine Klassenfahrt nach Paris und einen Abschlussball!"



Die Verfilmung orientiert sich dabei offenbar weiter an der Vorlage und Handlung der "Heartstopper"-Graphic-Novels von Alice Oseman, von denen bisher vier Ausgaben erschienen sind. Zwei weitere sind in Planung, während Netflix zeitgleich zur zweiten TV-Staffel bereits die dritte geordert hatte.



Die Dreharbeiten für die zweite Staffel hatten im letzten September begonnen (queer.de berichtete). Mit dabei sind neue Charaktere: So spielt Jack Barton Nicks älteren (und im Comic homophoben) Bruder David, Bradley Riches und Leila Khan geben die neuen Mitschüler*innen James und Sahar und Nima Taleghani ist als weiterer Lehrer mit dabei.



Alle offiziellen Bilder zur zweiten Staffel zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. (cw)



Heartstopper: Erste Bilder von Staffel 2

