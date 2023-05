Weil: "Wir sind ein sehr buntes Land, ein sehr vielfältiges Land"

28. Mai 2023, noch kein Kommentar

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat am Samstag die CSD-Demonstration in Hannover mitangeführt.



"Niedersachsen ist ein Land, das war immer dafür, dass alle in gleichem Maße respektiert werden", sagte Weil der Deutschen Presse-Agentur auf der Demonstration. "Wir sind ein sehr buntes Land, ein sehr vielfältiges Land." Deshalb sei eine Teilnahme am CSD nichts Besonderes, sondern gehöre dazu.

Besonders freuen ihn, dass die Pride-Demonstration in diesem Jahr auch das Thema Klimagerechtigkeit in den Fokus rücke, schrieb der Ministerpräsident auf Instagram. "Denn eines ist klar: Klimaschutz und Menschenrechte sind untrennbar miteinander verbunden."



Nach einer Auftaktkundgebung am Opernplatz zog "Hannovers größte Demonstration für Demokratie und Menschenrechte", so die Veranstalter*innen auf der CSD-Homepage, einmal im Kreis durch die Innenstadt. An der Spitze des Umzugs lief auch Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) mit. Die Polizei zählte rund 15.500 Teilnehmer*innen. Beim anschließenden Straßenfest auf dem Opernplatz mit zwei Musikbühnen wurde bis zum späten Abend gefeiert. Zwischenfälle wurden nicht bekannt. (cw/dpa)