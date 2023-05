Das superqueere Comeback von Samantha

31. Mai 2023, noch kein Kommentar

Netflix hat die ersten Bilder zur neuen Serie "Glamorous" veröffentlicht – in den Hauptrollen sind der queere Youtube-Star Miss Benny (24) und die aus "Sex and the City" bekannte Kim Cattrall (66) zu sehen.



"Glamorous" erzählt die Geschichte der nichtbinären Person Marco Mejia (Miss Benny). Für Marco scheint es im Leben einfach nicht voranzugehen. Dies ändert sich jedoch, als Marco die Gelegenheit erhält, für die Make-up-Legende Madolyn Addison (Kim Cattrall) zu arbeiten. Der neue Job hilft Marco, herauszufinden, was das Leben alles bereithält und was es bedeutet, queer zu sein.

Ursprünglich war "Glamorous" 2019 als Pilotfilm bei "The CW" bestellt worden, nun startet die Serie ab dem 22. Juni 2023 auf Netflix. Die erste Staffel umfasst zehn Episoden. Ein Trailer wurde noch nicht veröffentlicht, die ersten offiziellen Szenenbilder zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. Eine ausführliche Besprechung folgt.



Für ihre Darstellung der Samantha Jones in "Sex and the City" erhielt Kim Cattrall fünf Emmy-Nominierungen. In sechs Staffeln der Serie und zwei Filmen spielte die heute 66-Jährige neben Sarah Jessica Parker, Kristin Davis und Cynthia Nixon. Nachdem sie das Drehbuch für den dritten Teil 2017 ablehnte, wurde der Ableger der Serie, "And Just Like That...", ohne sie gedreht (queer.de berichtete). (cw)



Glamorous - Die ersten Bilder

12 Bilder Galerie:12 Bilder