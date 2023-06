Neue queere Hochzeit bei "Sturm der Liebe"

01. Juni 2023, noch kein Kommentar

In der Telenovela "Sturm der Liebe" haben sich Vanessa Sonnbichler und Carolin Lamprecht am Mittwoch verlobt. Die ARD veröffentlichte bereits vorab ein Foto der Hochzeit – mit einem verstörenden Hinweis.



Bis zum Termin auf dem Standesamt gibt es natürlich noch reichlich Dramen: So muss die hochschwangere Vanessa ins Krankenhaus, sie bringt ihren Sohn Arthur zur Welt, und dann kommt auch noch Vater Günther zu Besuch. Gar nicht begeistert von den Hochzeitsplänen ist zudem Vanessas Ex-Freund Max, der leibliche Vater des Kindes – obwohl er mit Imani eine neue Freundin hat.



In der Ankündigung zu Folge 4059, die am 23. Juni ausgestrahlt wird, heißt es schließlich:

Vanessa überrascht alle damit, dass sie spontan einen Termin beim Standesamt für die nächste Woche ergattern konnte. Jetzt muss nur noch alles geplant werden: Alfons und Hildegard kümmern sich um eine Location, während sich Vanessa und Carolin ihr Hochzeitskleid und die Trauzeugen aussuchen.

Das obige Bild stammt schließlich aus Folge 4064, die genau eine Woche später gezeigt wird.



In der Ankündigung heißt es zum einen:

Vanessa und Carolin sind voller Vorfreude auf ihre Hochzeit und Max findet gemeinsam mit Imani ein schönes Hochzeitsgeschenk. Vor seiner Mutter lässt er die Hoffnung zu, dass aus ihnen beiden vielleicht doch noch etwas werden kann.

Dennoch könnte das Ja-Wort in letzter Sekunde abgesagt werden, denn in der Bildunterschrift heißt es:

Carolin (Katrin Anne Heß, l.) und Vanessa (Jeannine Gaspár, r.) sind bestürzt, als Max (Stefan Hartmann, M.) die Hochzeit platzen lassen will.

Wie es ausgeht, werden wir wohl erst am 30. Juni erfahren...



"Sturm der Liebe" läuft seit 2005 montags bis freitags um 15.10 Uhr im Ersten. Die Fernsehserie erzählt in mehreren, miteinander verwobenen Handlungsfäden Beziehungsgeschichten rund um das Fünf-Sterne-Hotel Fürstenhof in Oberbayern. Bereits im März 2019 gab es eine gleichgeschlechtliche Hochzeit in der Telenovela: Vor vier Jahren schnitten Boris Saalfeld (Florian Frowein) und Tobias Ehrlinger (Max Beier) eine Regenbogentorte an (queer.de berichtete). (mize)