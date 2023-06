Nackte Haut und bunte Latexfarbe

03. Juni 2023, noch kein Kommentar

Latex Red © Alexander Courtman

Die ungewöhnliche, aber hoch erotische Porträtserie "Latex" des deutschen Fotografen Alexander Courtman zeigt Oberkörper unterschiedlicher Männer, die mit geometrisch aufgebrachten Latexbeschichtungen in leuchtenden Farben bedeckt sind.



Indem Courtman die Modelle in verschiedene Posen bringt, unterstreichen die Latexformen die Bewegung des Körpers wie eine zweite Haut. Dieser dynamische Prozess zeigt, dass selbst Falten und Fettpölsterchen die Schönheit des männlichen Körpers offenbaren.



Nachdem er fast 20 Jahre lang in der Modebranche gearbeitet hatte, begann Alexander Courtman 2020 seine fotografische Karriere. Seine Praxis ist eine ehrliche und kompromisslose Sichtweise und wird von dem Wunsch angetrieben, etwas aus seinen Modellen herauszuholen. Er glaubt nicht an polierte Oberflächen, er will tiefergraben und das enthüllen, was darunter liegt. Ungewöhnliche Locations und ein minimales Team fordern die Porträtierten heraus, mehr zu zeigen als das, was normalerweise von ihnen verlangt wird.

Die Fotoserie "Latex" kann bis zum 31. Juli 2022 auch auf boysboysboys.org besichtigt werden – bzw. in der unten verlinkten Galerie. Die Website ist ein Projekt der Londoner Little Black Gallery, das von Ghislain Pascal kuratiert wird, um schwule und queere Fotografie zu fördern. Die Galerie vertritt mehr als 65 Fotografen aus 27 Ländern – darunter China, Indien, Iran, Polen, Russland und die Türkei, wo LGBTI-Rechte unterdrückt werden. Die Bilder sind dort auch käuflich erhältlich. (mize)



Alexander Courtman: Latex

