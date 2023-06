RTL+ feiert deutsche Ballroom-Kultur

04. Juni 2023, noch kein Kommentar

Auf dem Streamingdienst RTL+ startet am Montag die neue Dokureihe "Family of Choice" über Ballroom-Ikone Georgina, bekannt als "Legendary Mother Leo St. Laurent". Wir zeigen Bilder von den Wettbewerben!



Grelle Lichter, extravagante Outfits und laute Musik – so kann man sich einen Wettkampf in der Ballroom-Community vorstellen. In verschiedenen Kategorien treten queere Menschen und People of Color mit ihren "Houses" gegeneinander an, um sich einen Namen in der Szene zu machen und ihren Style zu präsentieren.

Die Performer*innen gehören alle einem "House" an. Dort leben sie nicht, treffen sich aber regelmäßig mit ihrer "Family of Choice" zum Training und Austausch. Geleitet wird das House von einem Familienoberhaupt, das den Mitgliedern als Mentor*in und Vorbild dient.



Georgina, bekannt als "Legendary Mother Leo St. Laurent", ist als Gründerin des ersten Ballroom-Hauses in Deutschland eine internationale Größe. Die neue Dokureihe gibt einen exklusiven Einblick in ihre Family of Choice. Alle Folgen sind ab dem 5. Juni 2023 auf RTL+ abrufbar. Das Feuerwerk an Emotionen zeigt neben spektakulären Performances (siehe die unten verlinkte Galerie) auch authentische Persönlichkeiten hautnah in ihrem Alltag. (cw/pm)



Family of Choice

