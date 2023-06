06. Juni 2023, noch kein Kommentar

Bild: Pictopia

Mit einer schwulen Superhelden-Fantasie unterstützt Ralf König den bedrohten Wiener Comicvertrieb Pictopia – von dem signierten Druck gibt es nur 100 Exemplare.



Pictopia ist eine Institution in der deutschsprachigen Comicszene. Seit fast 20 Jahren verkauft Inhaber Sebastian Broskwa Comics und Graphic Novels von unabhängigen Autor*innen im österreichischen Buchhandel, an Bibliotheken und auf Veranstaltungen – seit 2010 auch im eigenen Laden in der Wiener Liechtensteinstraße 64. Aufgrund massiver Preissteigerungen und Umsatzrückgänge ist das kleine Unternehmen nun jedoch in der Existenz bedroht: 15.000 Euro an zusätzlichen Buchverkäufen sind nach eigenen Angaben nötig, damit das Geschäft weiterlaufen kann.

Mit einer Crowdfunding-Kampagne unter dem Motto "Save Pictopia!" will Broskwa an die fehlenden Einnahmen kommen. Als Kaufanreiz erhalten alle Kund*innen in 50-Euro-Schritten bis zum 17. Juni 2023 bei jedem Einkauf zusätzlich exklusive signierte und auf jeweils 100 Exemplare limitierte Prints von bekannten Comickünstler*innen – solange Vorrat reicht.



Der signierte Ralf-König-Druck mit dem Spruch "Na endlich! Robin greift Batman an den Superman!" ist das Highlight der Aktion. Wer das albern-versaute Poster an die Wohnzimmerwand hängen will, muss mindestens 200 Euro auf den Ladentisch oder in den Warenkorb des Onlineshops legen.



In einem Video stellt Sebastian Broskwa die insgesamt vier Crowdfunding-Goodies näher vor: