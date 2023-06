Das Poster zum Fest am Nollendorfplatz ist da!

10. Juni 2023, noch kein Kommentar

Zum 29. Mal findet am 15. und 16. Juli 2023 das Lesbisch-Schwule Stadtfest Berlin mitten im Regenbogenkiez statt – jetzt ist ein knallbunt-fröhliches Plakat erschienen.



Unter dem Leitspruch "Gleiche Rechte für Ungleiche! Weltweit!" veranstaltet der Regenbogenfonds der schwulen Wirte e.V. alljährlich am dritten Wochenende im Juli unangefochten das größte Event seiner Art. Weit über 350.000 Menschen besuchen in der Regel da ausgelassene Freiluftvergnügen mit den verschiedenen Stadtfest-Welten rund um Motz,- Eisenacher-, Fugger- und Kalckreuthstraße.

Queere Projekte, Vereine und Organisationen gewähren Einblick in ihr Engagement, auch Behörden und Unternehmen suchen den Kontakt zur Szene. Daneben erwartet die Besucher*innen ein breites Angebot an Verkaufs-, Sauf- und Fressständen. Auf insgesamt sechs Bühnen gibt es ein buntes Kulturprogramm.



Das von Swen Marcel gestaltete Poster bewirbt das Lesbisch-Schwule Stadtfest zwar als "Das LGBTTIQ Event", zeigt aber mehrheitlich schwule Männer. Nun ja, das entspricht zumindest ihrem realen Anteil auf der Partymeile... (pm/mize)