Diese Fotos verliebter schwuler Paare durfte früher niemand sehen

Mit dem Bildband "Loving – Männer, die sich lieben" wurde die einzigartige historische Porträt-Sammlung des New Yorker Ehepaars Hugh Nini und Neal Treadwell vor drei Jahren weltweit bekannt – jetzt gibt erstmals eine Ausstellung mit bislang unveröffentlichten Fotografien.



Das Genfer Kunstmuseum Musée Rath konnte das schwule Sammlerpaar dafür gewinnen, eine neue Auswahl ihrer über 4.000 Fotografien von verliebten homosexuellen Männern aus den Jahren 1850 bis 1950 zusammenstellen. Die Ausstellung wurde am 8. Juni 2023 pünktlich zum Pride Month eröffnet.

Ihr erstes Bild hatten Hugh Nini und Neal Treadwall vor über 20 Jahren zufällig auf einem Flohmarkt entdeckt. Seitdem durchstöbern sie regelmäßig Antiquariate in aller Welt auf der Suche nach weiteren Aufnahmen.



Ihre Sammlung wuchs stetig und zeichnet fast ein Jahrhundert an geheimen Liebesgeschichten nach, vom amerikanischen Bürgerkrieg bis zu den beiden Weltkriegen – in dieser Zeit war Homosexualität in den meisten Ländern noch verboten. Einige Aufnahmen, die 2020 im Bildband (Amazon-Affiliate-Link ) veröffentlicht wurden, zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



Die Ausstellung im Genfer Musée Rath kann noch den ganzen Sommer über bis zum 23. September 2023 besichtigt werden. (cw)

Loving - Männer, die sich lieben

