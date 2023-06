Toleranz-Botschaft von Rapper Fler sorgt für Schnappatmung bei Homo-Hassern

12. Juni 2023,

Deutschrapper Fler hat am Wochenende zum Pride Month ein gemeinsames Foto mit Dragqueen Olivia Jones veröffentlicht. Das brachte so manchen seiner Fans und Kollegen auf die Palme.



Denn eigentlich ist Fler nicht gerade der Posterboy, wenn es um gesellschaftliche Offenheit geht – wiederholt gab es Vorwürfe von Frauenfeindlichkeit gegen den 1982 geborenen Rapper. Er sorgte auch mit dümmlichen Aussagen für Aufregung. So erklärte er 2016, dass die Nutzung des Wortes "Schwuchtel" im Rap ein harmloser "Sport" sei, und behauptete, dass Machos mehr diskriminiert werden würden als Schwule (queer.de berichtete). Zudem arbeitete er jahrelang mit queerfeindlichen Rappern wie Bushido oder Farid Bang zusammen.



Umso überraschender kam das am Samstag in sozialen Medien geteilte Foto mit Olivia Jones. Dazu setzte er im Kommentarbereich eine Regenbogenfahne.



In vielen Kommentaren zeigten sich queerfeindliche Fans irritiert über die Botschaft: "Was für eine Schande für Deutschrap" oder "Schade, dass ich dich jetzt boykottieren muss" sind noch die harmlosesten Einträge. Der Stuttgarter Rapper Bözemann griff in einer Instagram-Story sogar in die ganz untere Schublade, als er das Bild mit den Worten kommentierte: "Genauso Hahahaha, das sind unsere krassen Gangsterrapper. Pedos und Transenficker". Viele Fans stellten sich allerdings auch hinter Fler und lobten ihn für seinen Mut.

Fler selbst kommentierte den Shitstorm auf Twitter mit den Worten: "Schlimm zu sehen wie Leute hier abgehen. Kack auf jeden, der nicht einfach den Mensch an sich respektieren kann!" Und weiter: "Eine Sache habt ihr alle gemeinsam: Egal ob Ausländer, Deutscher, schwul oder lesbisch oder sonst was... Ihr seid alle schon einmal nicht mit mir klar gekommen! Und darum seid ihr alle gleich für mich!"



Schlimm zu sehen wie Leute hier abgehen.

Kack auf jeden der nicht einfach den Mensch an sich respektieren kann!



Ich supporte keine Agenda, keine Partei oder sonst was!

Ich represente mich und Hiphop!



Ich war stolz und deutsch und wurde als Nazi abgestempelt

Ich war pic.twitter.com/4UoedWAnVH Fler (@FLER) June 11, 2023 Twitter / FLER

Olivia Jones kommentierte den Hass ebenfalls. Auf Instagram schrieb die Dragqueen am Montagvormittag: "Falls jemand Lust auf Party in der Steinzeit mit ein paar Höhlenmenschen hat: Schaut mal bei @fler vorbei und lasst unter dem Foto mit der bunten Tante nen Kommentar da."



Hintergrund ist auch, dass eine Songzeile von Fler aus dem Jahr 2005 ("Das ist Schwarz- Rot- Gold, hart mit stolz") gerade von Rechten für die queerfeindliche Kampagne "Stolzmonat" genutzt wird. Damit versucht insbesondere die AfD, den Pride Month lächerlich zu machen (queer.de berichtete). In einem Livestream sprach sich Fler bereits gegen diese Kampagne aus: "Wie kannst du jemand angreifen, der eine Regenbogenfahne nimmt? Lass ihn doch, Alter", fragte er. (dk)