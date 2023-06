13. Juni 2023, noch kein Kommentar

In der Essener Innenstadt wurden am Sonntag an insgesamt drei Stellen sogenannte Regenbogenmarkierungen angebracht – Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) kam persönlich zur Einweihung.



Auf Beschluss des Stadtrats vom März fungieren die dauerhaften Markierungen als "öffentliche Bekundung im Sinne einer bunten und toleranten Stadtgesellschaft", teilte die Stadt Essen in einer Pressemitteilung mit.

Eine Regenbogenmarkierung mit den Maßen acht mal sechs Meter befindet sich an der Kreuzung Kettwiger Straße / I. Dellbrügge. Die zwei weiteren Markierungen sind im Kreuzungsbereich Limbecker Straße / Kornmarkt / Schwarze Horn aufgetragen worden und umfassen eine Größe von jeweils rund vier mal sechs Meter.



Die fertiggestellte Regenbogenmarkierung an der Kreuzung Kettwiger Straße / I. Dellbrügge (Bild: Silke Lenz / Stadt Essen)

"Es ist wichtig, gesellschaftspolitische Signale gegen Diskriminierung und Stigmatisierung von Homosexualität und Transgeschlechtlichkeit zu setzen", sagte der offen schwule Oberbürgermeister Thomas Kufen. "Neben dem Hissen der Regenbogenfahne am Essener Rathaus zuletzt sind die Markierungen ein weiteres sichtbares und dauerhaftes Zeichen für eine bunte und tolerante Stadtgesellschaft, in der Verständnis füreinander und der Dialog miteinander an oberster Stelle stehen."



Zur dauerhaften Haltbarkeit der Markierungen erfolgten zunächst die Reinigung des Untergrunds, das Versiegeln der Fläche und das Auslegen der im Einzelnen rund einen Meter breiten Flaggenelemente. Anschließend wurden die aus besonders widerstandfähigem Thermoplast bestehenden Flaggenelemente auf die vorgrundierte Pflasterfläche eingebrannt. Eine Verkehrsregelung wie der klassische weiße Zebrastreifen erfüllen die bunten Markierungen allerdings nicht.



Die Kosten für die drei Markierungen betrugen nach Angaben der Stadt rund 9.900 Euro. (cw/pm)