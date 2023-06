"Ich möchte um nichts in der Welt hetero sein"

14. Juni 2023,

Bild: Tim Walker / Vogue

Mit 82 Jahren hat sich die lesbische Schauspielerin Miriam Margolyes für die Pride-Ausgabe der britischen "Vogue" nackt ausgezogen – und zeigt sich auch in der Titelstory von ihrer besten Seite.



Auf dem schönsten Bild des Shootings des Fotografen Tim Walker sitzt Margolyes nur mit einer Perlenkette und Ohrringen bekleidet an einem runden Tisch mit Spitzendecke – ihre nackten Brüste werden lediglich von rundem Zuckergebäck bedeckt. "Ich bin immer noch ein bisschen wie ein Kind", verriet die Schauspielerin dem Modemagazin. "Ich kann der Albernheit nicht widerstehen."



Von ihrer komödiantischen Seite – allerdings bekleidet – zeigt sich Margolyes auch auf weiteren Aufnahmen der Serie:



Einige Hemmungen, für die Pride-Ausgabe im Juli teilweise komplett die Hüllen fallen zu lassen, hatte die 82-Jährige nach eigenen Angaben dennoch. "Ich mag mein Gesicht. Ich denke, mein Gesicht ist lieb und herzlich und offen und freundlich", sagt Margolyes im Titel-Interview. "Aber ich hasse meinen Körper. Ich hasse große Brüste und ich habe einen Hängebauch, kleine verbogene Beine."



Auch auf dem eigentlichen "Vogue"-Cover ist die Schauspielerin nicht nackt, sondern in einem sehr modischen blauen Kleid zu sehen:







Bekannt wurde Miriam Margolyes als Hogwarts-Lehrerin Pomona Sprout in den Filmen "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" (2002) und "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2" (2011). Bereits früh distanzierte sie sich von den transfeindlichen Äußerungen der Schriftstellerin J.K. Rowling (queer.de berichtete). Margolyes wirkte in den letzten Jahrzehnten auch in vielen anderen Filmen wie "Yentl" mit Barbara Streisand oder "Romeo und Julia" mit Leonardo DiCaprio und Claire Danes mit.

Als lesbisch geoutet hatte sich die Britin bereits in den 1960er Jahren. Seit 54 Jahren ist sie mit der Australierin Heather Sutherland, einer emeritierten Indonesistik-Professorin, liiert. Der "Vogue" verriet sie, dass das Paar in all den Jahren noch nie zusammengelebt habe. "Homosexuelle Menschen haben das Glück, die Beziehung zu gestalten, die sie wollen", sagte sie der Zeitschrift. "Für uns ist es viel flexibler. Ich glaube, wir haben mehr Freiheit [als Heterosexuelle]."



Margolyes fügte hinzu: "Und ich mag es, lesbisch zu sein. Ich möchte um nichts in der Welt hetero sein." (mize)