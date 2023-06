Dragqueen Candy Licious erklärt die Demokratie

15. Juni 2023, noch kein Kommentar

Am Dienstag lud der SPÖ-Abgeordnete Mario Lindner zur ersten Drag-Führung durch das österreichische Parlament – die FPÖ sieht die "Würde des Hohen Hauses" verletzt.



Vor der Regenbogenparade am Samstag führte Lindner gemeinsam mit der Dragqueen und Künstlerin Candy Licious über 100 Gäste durch den Nationalrat.



Bild: Jakob Koch

"Wir freuen uns über das riesige Interesse und die Solidarität für diesen spannenden Abend", sagte der schwule SPÖ-Politiker nach der Veranstaltung. "Gerade in einer Zeit, in der rechte Kräfte immer stärker gegen Dragqueens und die gesamte Community hetzen, ist es uns wichtig, klarzustellen: Unsere Gesellschaft ist vielfältig und genau diese Vielfalt gehört auch ins Parlament als Zentrum unserer Demokratie!"

Der Protest der FPÖ ließ nicht lange auf sich warten. Weil sich die Dragqueen Gloria Hole bei der Führung auf den Platz des dritten Parlamentspräsidenten Norbert Hofer (FPÖ) setzte und dazu auf Instagram schrieb: "Hab heute am etwas unterkühlten Stuhl von @norbert_hofer Platz genommen, jetzt ist er auch ein 'warmer'", forderte die Rechtsaußenpartei eine Entschuldigung "bei allen Mandataren und Mitarbeitern des Parlaments". "Mit ihrer 'queeren Show' hat die Regenbogenfraktion unter der Leitung des SPÖ-Abgeordneten Lindner gestern gezeigt, dass ihr jeglicher Anstand und Respekt vor der Würde des Hohen Hauses abhandengekommen sind", empörte sich FPÖ-Kultursprecher Thomas Spalt am Mittwoch in einer Pressemitteilung.



Bild: Manfred Sebek

Mario Linder wies die Forderung umgehend zurück: "Was die Würde des Parlaments schädigt, sind leider Politiker*innen, die statt sachlich zu diskutieren gegen einzelne Gruppen in unserer Gesellschaft Stimmung machen, und Parteien, die vor Kinderbuchlesungen demonstrieren." (mize)