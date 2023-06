Österreichs Parlament zeigt Flagge

16. Juni 2023, noch kein Kommentar

Premiere in Wien: Zum Vienna Pride am Samstag erstrahlt das österreichische Parlamentsgebäude am Ring noch bis Sonntag jeden Abend in Regenbogenfarben – die FPÖ schäumt erneut.



"Mit der Regenbogen-Beleuchtung sendet das Hohe Haus in dieser Woche ein starkes Signal der Unterstützung und Solidarität mit der LGBTIQ-Community in Österreich", erklärte die neue LGBTIQ-Intergroup als Initiatorin der Installation. "Durch das Beleuchten des Parlaments, dem Herzstück der Demokratie, in Regenbogenfarben senden wir eine klare Botschaft für mehr Akzeptanz, Inklusion und Gleichberechtigung der LGBTIQ-Community."



Die sechs Säulen beim Haupteingang des Parlaments werden täglich ab 21 Uhr bunt beleuchtet. Auf dem Heimweg von Regenbogenparade und dem Community Village am Rathausplatz werden am Samstagabend tausende Menschen das Gebäude passieren. Mehr Bilder gibt es in der unten verlinkten Galerie.

In der erst vor wenigen Monaten gegründeten LGBTIQ-Intergroup haben sich queere Abgeordnete aus ÖVP, SPÖ, Grünen und Neos zusammengeschlossen. Die Gruppe setzt aktuell auf den Austausch zwischen Politik und Vertreter*innen der Community. Für den Herbst sind weitere Arbeitsschwerpunkte geplant.



Die extrem rechte FPÖ empörte sich erwartungsgemäß über die bunte Beleuchtung. In einem Offenen Brief warf FPÖ-Chef Herbert Kickl Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) vor, das Parlamentsgebäude "für Inszenierungen der ganz besonderen Art zu missbrauchen". Er sei überzeugt, "einer großen Mehrheit der Österreicher aus der Seele zu sprechen, wenn ich Sie auffordere, die Beteiligung der gewählten Volksvertretung an dieser höchst zweifelhaften Propaganda-Aktion umgehend einzustellen", so Kickl. Das Parlament sei "das Sprachrohr aller Bürger" und "nicht das Megafon einer schrillen Minderheit".



Erst am Mittwoch hatte sich die FPÖ über die erste Drag-Führung durch das österreichische Parlament aufgeregt (queer.de berichtete). (mize)



Österreichs Parlaments in Regenbogenfarben

