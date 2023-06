Bei diesen Porträts kommt es darauf an, was nicht zu sehen ist

19. Juni 2023, noch kein Kommentar

Die Kunst-Werke Berlin präsentieren in der neuen Einzelausstellung "Hervé Guibert – This and More" eine Auswahl der beeindruckenden Fotografien des schwulen französischen Künstlers, Schriftstellers und Aktivisten.



Guibert (1955-1991) ist vor allem für seine Porträts bekannt, fotografierte aber auch Interieurs, Objekte und leere Räume – ein wichtiger, noch vergleichsweise unbekannter Teil seines Werks. Auf lakonische und subtile Weise ermöglichen diese Fotografien eine Art des Porträts, bei dem es darauf ankommt, was nicht auf dem Bild zu sehen ist.



Die mit Liebe und Traumata aufgeladenen Innenräume laden zu fantasievollen Lesarten der Geschichten jener Menschen ein, die darin leben oder einst gelebt haben. Die Fotografien offenbaren intime Einblicke in das Leben des Künstlers und wahren gleichzeitig das Private, indem sie die Protagonist*innen in sicherer (oder tragischer) Distanz außerhalb der Bildränder halten.

Anstatt ein Gefühl von Objektivität oder "Wahrheit" zu vermitteln, verweist die Ausstellung auf all das, was in Fotografien unsichtbar bleibt: Erinnerungen, Anekdoten, Abwesenheiten und die Vielschichtigkeit des Subjektiven. Guiberts Bilder von Objekten und privaten Räumen sind durchdrungen von der geisterhaften Abwesenheit derer, die sie einst bewohnten und zurückließen. In diesem Sinne befasst sich die Ausstellung mit jenen "Wahrheiten", die in einer Fotografie schlummern – unsichtbar für unser Auge und doch ganz wesentlich für die Abbildung sind. Sie schlägt Bilder über das vor, was auf den Bildern fehlt.



Die Ausstellung ist noch bis zum 20. August 2023 in den Kunst-Werken Berlin (Auguststraße 69, 10117 Berlin-Mitte) zu sehen. Als Schriftsteller wurde Hervé Guibert erst posthum durch seinen autobiografischen Roman "Dem Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat" bekannt, in dem er über sein Leben mit HIV berichtet. (cw/pm)