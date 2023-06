Fußverkehrsfördernde Pridefiguren in Köln

24. Juni 2023, noch kein Kommentar

Pünktlich vor Beginn des Cologne Pride hat die Stadt Köln auf der Schaafenstraße im Bereich des Mauritiuswalls Figuren-Piktogramme in Regenbogenfarben auf den Asphalt aufgebracht.



Erst kürzlich waren dort die Gehwege durch Markierungen verbreitert worden, damit Fußgänger*innen die Straße besser überqueren können. Die Querungsstellen wurden für die zeitlich befristeten Pridefiguren aus einer speziellen Klebefolie ausgewählt.

"Da es sich bei der Schaafenstraße um einen bekannten Treffpunkt der queeren Szene in Köln handelt, hat die Stadt die bunte Markierung als Zeichen der Toleranz und Wertschätzung ausgewählt", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt vom Freitag. "In den nächsten zwei Wochen werden zahlreiche Besucher*innen im Rahmen der Veranstaltungen in Köln erwartet und viele Fußgänger*innen in der Innenstadt und Schaafenstraße unterwegs sein. Die Figuren sind eigens und ausschließlich anlässlich des 'ColognePride' als fußverkehrsfördernde Maßnahme ausgewählt worden."



Die Stadt weist darauf hin, dass die Piktogramme "keine verkehrsrechtliche Funktion im Sinne der Straßenverkehrsordnung" haben. "Daher und aufgrund der Haltbarkeit der Folie müssen sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder entfernt werden."



Das Straßenfest zum Cologne Pride findet vom 7. bis zum 9. Juli statt, die CSD-Demonstration am 9. Juli. (cw/pm)