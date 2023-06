Noch ein Pride-Flieger über den Wolken

26. Juni 2023,

Bild: FHL Drehkreuz Leipzig

Ein neu beklebter Airbus A300 von DHL Express ist in den kommenden Monaten mit auffälliger Regenbogenflosse von DHL Drehkreuz Leipzig zu Zielen in ganz Europa unterwegs.



"Am DHL Drehkreuz Leipzig arbeiten Menschen aus rund 100 verschiedenen Nationen. Werte wie Vielfalt, Chancengerechtigkeit, Inklusion und Zugehörigkeit stehen im Mittelpunkt der Unternehmenskultur", heißt es in einer Pressemitteilung des Paket- und Brief-Express-Dienstes zum neuen Pride-Flieger. "Die neue Sonderbeklebung des Flugzeugs soll diese wichtige Botschaft erneut prominent in die Welt tragen."



DHL unterstützt in diesem Jahr auch zum dritten Mal in Folge den CSD Leipzig und ist am 15. Juli auf der Demoparade erneut mit einem eigenen Truck vertreten.

Eingeweiht wurde der Pride-Flieger von Lucas Krzikalla, der im vergangenen Jahr als erster schwuler Profi-Handballer sein öffentliches Coming-out hatte (queer.de berichtete). "DHL habe ich als ein Unternehmen kennengelernt, dem Diversity ein echtes Anliegen ist", sagte der Spieler beim Bundesligisten SC DHfK Leipzig. "Ich engagiere mich gerne für Aktionen, die für Sichtbarkeit des Themas sorgen und präsentiere deshalb nicht nur diesen besonderen Flieger, sondern bin auch offizieller Botschafter und Unterstützer des CSD in Leipzig. Eine weitere Gemeinsamkeit, die mich mit DHL verbindet."



Lucas Krzikalla im Cockpit des Pride-Fliegers (Bild: DHL Drehkreuz Leipzig)

Regenbogen-Flieger kamen auch schon bei mehreren Passagier-Airlines in Einsatz. Bereits 2017 warb eine Qantas-Maschine mit einer Pride-Flagge auf der Heckflosse und einem Schriftzug in Regenbogenfarben für das LGBTI-Festival in Sydney (queer.de berichtete). In 2021 stellte die luxemburgische Luxair einen Pride-Flieger in Dienst (queer.de berichtete). Seit letztem Jahr ist auch die Lufthansa mit einer "Lovehansa"-Maschine in ganz Europa unterwegs (queer.de berichtete). Im Mai stellte die niederländische KLM im Mai eine Embraer 190 mit zwei Herzen in den Farben der Progress Pride Flag als neuen "Cityhopper" vor (queer.de berichtete). Zuletzt hob in diesem Monat die schottische Regionalfluggesellschaft Loganair mit einem "Pride Jet" ab (queer.de berichtete). (mize)