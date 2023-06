Eine Pride-S-Bahn rollt durch München

28. Juni 2023, noch kein Kommentar

Sie fällt auf, und das soll sie auch: Seit Anfang der Woche ist in München eine "S-Bahn der Vielfalt" im Einsatz – der Zug in den Farben der Progress Pride Flag lässt sich online live verfolgen.



Während München am Wochenende den CSD feierte, warf sich im S-Bahn-Werk Steinhausen der Zug "ET 423 286" in Schale. Für die "S-Bahn der Vielfalt" haben Spezialist*innen insgesamt 350 Quadratmeter Spezialfolie auf dem Fahrzeug angebracht.



Die Idee für die rollende Botschafterin haben die Auszubildenden des ersten Lehrjahres im Rahmen des DB-Wettbewerbs "Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt" entwickelt und die Umsetzung von den ersten Entwürfen bis zum endgültigen Design und der Beklebung des Fahrzeugs begleitet.



Das Design der "S-Bahn der Vielfalt"

"Mit dem bunten Zug wollen wir zeigen, wie vielfältig die S-Bahn, aber auch die gesamte Gesellschaft ist", erklärt Tobias Soffner, einer der acht angehenden Lokführer:innen. "Es ist ein tolles Gefühl, den Zug jetzt zum ersten Mal live und in Farbe zu sehen. Durch das Mosaik unterschiedlichster Menschen ist er echt ein Hingucker und ein unübersehbarer Botschafter gegen Diskriminierung und für ein respektvolles Miteinander. Wir als Team sind stolz darauf, ein so wichtiges Zeichen setzen zu können."

Offiziell vorgestellt wurde die "S-Bahn der Vielfalt" am Montag am Ostbahnhof. "Die S-Bahn ist für alle da. Und genauso vielfältig wie unsere Fahrgäste sind auch wir: 1.700 Mitarbeitende aus 55 Nationen und vier Generationen halten die Region mobil", erklärte S-Bahn-Chef Heiko Büttner. "Umso wichtiger ist es, dass wir gemeinsam sichtbar Haltung zeigen. Ausgrenzung und Hass haben bei uns keinen Platz."



Der bunte Zug wird im gesamten Netz der S-Bahn München eingesetzt. Mit der Live Map oder in der München Navigator App lässt er sich online live verfolgen: Die "S-Bahn der Vielfalt" wird mit einem Regenbogensymbol dargestellt.



Weitere Bilder vom Zug und der Beklebung zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. (mize/pm)



