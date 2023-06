29. Juni 2023,

Bei einem CSD-Empfang für knapp 200 Personen aus Ministerien und obersten Behörden sowie Verbänden hat Bundesfamilienministerin Lisa Paus am Mittwoch vor ihrem Ministerium eine Progress-Pride-Fahne gehisst.



Die Flagge soll bis zur Berliner CSD-Parade am 22. Juli 2023 hängen bleiben, kündigte ein Sprecher der Grünen-Politikerin an. Man wollte damit ein "sichtbares Zeichen für Akzeptanz und Solidarität" setzen, schrieb das Familienministerium in einem Statement. "Wir arbeiten daran, Diskriminierungen abzubauen und queere Menschen besser zu schützen. Jeden Tag."



Auf Instagram teilte das Ministerium zudem mehrere Bilder:



Bereits im vergangenen Jahr hatte Paus eine Progress-Pride-Fahne gehisst und war dafür von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) gerügt worden. Nach dem Beflaggungserlass der Bundesregierung sind nur traditionelle Regenbogenfahnen erlaubt (queer.de berichtete). Der Verstoß der Familienministerin hatte jedoch keine Konsequenzen.

Die Progress-Pride-Flagge wurde um weitere Farben ergänzt, die gezielt queere People of Color und trans Menschen repräsentieren und diesen Gruppen mehr Sichtbarkeit verleihen sollen. Die vor dem Familienministerium gehisste Fahne hat auch einen Punkt auf gelben Hintergrund, um auf inter Personen aufmerksam zu machen. (mize)