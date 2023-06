Sieben Jahre Travestie für Deutschland

30. Juni 2023, noch kein Kommentar

Seit 2016 kämpft die Berliner Aktivist*innen-Truppe "Travestie für Deutschland" (TfD) mit kreativen Aktionen gegen Rechtsruck und Queerfeindlichkeit – eine Ausstellung zeigt jetzt die schönsten Plakate.



Die Retrospektive zum siebten Geburtstag der Initiative ist vom 30. Juni (Vernissage um 18 Uhr) bis zum 13. August 2023 in den Ausstellungsräumen von PINK.ART in der Biesentaler Straße 24 in Berlin-Wedding zu sehen – natürlich in Anwesenheit von Poster-Drags wie Jacky-Oh Weinhaus, Jurassica Parka, Betty BücKse und vielen anderen. Insgesamt engagieren sich bei der TfD über 75 Drags für den queervollen Einsatz gegen das unbegründete Böse.



Bild: Steven P. Carnarius

Ins Leben wurde die Travestie für Deutschland von Jacky-Oh Weinhaus zur Berliner Abgeordnetenhauswahl 2016, um der AfD kreativ und humorvoll Kontra zu geben. "Mehr Fummel für Transen statt Nadelstreifenanzüge für Nazis!", hieß es damals auf einem Poster (queer.de berichtete). Aktionen gab es anschließend zu zahlreichen weiteren Wahlen, aber auch etwa gegen "Homo-Heilung" oder Corona-Leugner*innen (queer.de berichtete).

Krachend gefeiert wird der siebte Geburtstag der Initiative am Donnerstag, den 6. Juli ab 19 Uhr mit einem großen TfD-Salon in den Räumen von PINK.ART. Neben Drag-Performances (u.a. Vivienne Lovecraft, Kaey) und kurzen Lesungen und Reden werden die Gäste mit der Uraufführung des Pinkwashing-Lieds "Post Pride Blues" beglückt. (mize/pm)