Oslo Pride: "Wir haben uns die Stadt zurückerobert"

Gut ein Jahr nach den tödlichen Schüssen vor einer queeren Bar in Oslo ist am Samstag wieder eine große Pride-Parade durch die norwegische Hauptstadt gezogen.



"Wir haben uns die Stadt zurückerobert", sagte Mit-Organisator Inge Alexander Gjestvang am Samstag dem Sender NTB zufolge. Die Polizei schätzte die Menge auf 50.000 bis 60.000 Menschen, der staatliche Rundfunk berichtete von rund 90.000 Teilnehmer*innen.

"Ganz Oslo auf die Straße zu bringen, ist ziemlich bewegend", sagte Regierungschef Jonas Gahr Støre, der in der Menge mitlief. "Denn es zeigt, dass sich die ganze Stadt für eine gefährdete Minderheit einsetzt." Justizministerin Emilie Enger Mehl betonte: "Die queere Community hat es verdient."



In der Nacht zum 25. Juni 2022 hatte ein Angreifer in der Nähe des queeren "London Pub" in Oslo Schüsse abgefeuert. Zwei Menschen starben, 21 weitere wurden verletzt (queer.de berichtete). Die ursprünglich am selben Wochenende geplante Pride-Parade wurde daraufhin kurzfristig abgesagt. Die Attacke wurde vom Geheimdienst als islamistischer Terroranschlag eingestuft. (cw/dpa)