Der schwule Traum vom eigenen Kind

Adoption, Leihmutter oder Co-Elternschaft? In der neuen sechsteiligen Instinct Fiction "Ready.Daddy.Go!" erzählt das ZDF die Geschichte eines Kinderwunschs am Beispiel einer queeren Hauptperson.



Noch ist die Tinte des Adoptionsvertrags nicht trocken, da wird der 30-jährige Michel (Fridolin Sandmeyer) von seinem Mann Dirk (Florian Jahr) verlassen und steht vor dem Nichts. Doch er gibt nicht auf und kämpft mit allen Mitteln für seinen Traum: ein eigenes Kind.



Doch das ist ein steiniger Weg, und seine unterschiedlichen Versuche enden jedes Mal in einem mehr oder weniger großen Desaster. Michel lernt dabei nicht nur einiges über pedantische Co-Mütter und verrückte Achtjährige, sondern vor allem viel über sich selbst. Doch am Ende seiner Reise ist er schließlich bereit für sein größtes Abenteuer: ein Vater zu sein.

"In der Serie liegt die Besonderheit in der überhöhten und humorvollen Sichtweise einer queeren Figur auf die über-bürokratischen Abläufe des Kinderkriegens, einer Angelegenheit, die für Hetero-Paare die normalste auf der Welt ist", teilte das ZDF zu "Ready.Daddy.Go!" mit. Schauspieler Fridolin Sandmeyer meinte über seine Rolle: "Dieser naive, pure Wille, der ihn antreibt, macht ihn furchtbar stark und ganz verletzlich zugleich. Extreme einer Figur entdecken und ausloten zu dürfen – für das spielende Volk ist das das Nonplusultra."



Alle sechs Folgen von "Ready.Daddy.Go!" können ab dem 10. August 2023 um 10 Uhr in der ZDF-Mediathek gestreamt werden. Auf ZDFneo werden sie ab Dienstag, den 22. August ausgestrahlt (21.45 Uhr). Regie führte Christof Pilsl nach den Drehbüchern, die er zusammen mit Sven Hasselberg verfasst hat. Eine ausführliche Besprechung folgt. (mize/pm)