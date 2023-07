Bangkok ist mehr als "DJ Station" und "G.O.D."

07. Juli 2023, noch kein Kommentar

Für die neueste Ausgabe seines Gay-Fotomagazins "Elska" reiste Herausgeber Liam Campbell in die thailändische Hauptstadt Bangkok – und war überrascht von den "zurückhaltenden und sittsamen" Männern.



Bangkok gehört mit Abstand zu den beliebtesten schwulen Reisezielen der Welt. Nacht für Nacht kommen männerliebende Touristen aus allen Kontinenten zum Vorglühen in die Silom Soi 4, gegen Mitternacht geht's weiter in den Club "DJ Station", und wer noch eine Pille einwerfen will, landet später im "G.O.D.". Höchste Zeit also, dass "Elska"-Herausgeber Liam Campbell einen Flug in die thailändische Hauptstadt buchte – die Stammleser*innen hatten ihn in einer Umfrage dazu gedrängt.



"Bangkok war wirklich nicht das, was ich erwartet hatte", sagt der Fotograf über seine 43. Ausgabe. "Ich hatte eine Art Paradies der Ausschweifung im Kopf, aber die Jungs, die ich hier getroffen habe, waren überraschend zurückhaltend und sittsam." Der thailändische Name der Millionen-Metropole "Krung Thep", übersetzt "Stadt der Engel", passe ganz hervorragend zur seinen Begegnungen, so Campbell gegenüber queer.de.



Die Umschlagseiten der neuen "Elska"-Ausgabe aus Bangkok

Insgesamt stellt "Elska" in der neuen Ausgabe 13 schwule Bangkoker vor, darunter mit "Drag Race Thailand"-Teilnehmer*in Amadiva, Künstler Oat Montien und Filmemacher Ark Saroy auch drei prominente Gesichter der queeren Community. Ihre Geschichten sind diesmal besonders spannend: Oat erzählt vom Aufwachsen in einem Bordell, Ark verlor Freund*innen nach seinem Entschluss, nüchtern zu leben, und mit Hamza ist auch ein schwuler Flüchtling aus Marokko dabei, der in Thailand eine neue und sichere Heimat fand.



Ob am Kanal, auf dem Markt oder in einer engen, düsteren Seitenstraße: Liam Campell zeigt die Porträtierten in authentischen Umgebungen, abseits der Silom Road. Natürlich darf auch ein Bild vor der "Paradise Massage" dabei sein. Einige der "zurückhaltenden und sittsamen" Männer haben sich in ihren Wohnungen übrigens dennoch ausgezogen – eine Auswahl der Motive aus dem neuen Heft zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.

"Elska" ist eine ungewöhnliche Mischung aus Reise-, Kunst- und Szenemagazin, die alle zwei Monate erscheint. Jede Ausgabe wird in einer anderen Stadt fotografiert, mit dort lebenden, zufällig ausgewählten Männern. Die schwulen Models von nebenan erzählen zudem persönliche Geschichten aus ihrem Leben in der jeweiligen Stadt.



Das Bangkok-Heft mit 180 Seiten kann für 20 US-Dollar (18,36 Euro) über die Homepage bestellt werden, auch alternativ als E-Zine für 14 Dollar (12,86 Euro). Für 32,50 Dollar (29,84 Euro) gibt es beide Versionen im Bundle mit dem zusätzlichen Bonus-E-Zine "Elska Ekstra" mit ergänzenden Bildern und Outtakes sowie Geschichten und Fotos von weiteren Männern aus der thailändischen Hauptstadt.



Die früheren "Elska"-Hefte entstanden im ukrainischen Lwiw, in Berlin, Reykjavik, Lissabon, Taipeh, Istanbul, Cardiff , Yokohama, Mumbai, Rhode Island, Brüssel, Helsinki, Haifa, Bogotá, Kapstadt, Perth, Los Angeles, London, Lyon, Seoul, in Stockholm, in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka, in der mexikanischen Metropole Guadalajara, in Manila, Pittsburgh, Warschau, in Amsterdam, Kuala Lumpur, Sydney, Belfast, Dublin, São Paulo, Toronto, Atlanta, Casablanca, Montreal, Bern, Athen , Singapur, Paris, San Francisco und zuletzt in Almaty in Kasachstan. Für die 40. Ausgabe kehrte Campbell ins ukrainische Lwiw zurück. (mize)



