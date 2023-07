Schwuler Ex-Ski-Profi zeigt sein Baby

08. Juli 2023, noch kein Kommentar

Vor gut zweieinhalb Jahren outete sich der Ski-Alpin-Fahrer Hig Roberts als schwul – nun feierte der US-Amerikaner zusammen mit seinem Partner Luke Macfarlane die Geburt ihres ersten Kindes.



Die fröhliche Nachricht verkündete der 32-Jährige Ende Juni in einem Instagram-Post, zusammen mit mehreren Schnappschüssen aus dem Krankenhaus.



"Dein Eintritt in unsere Familie hat unsere Herzen erfüllt", schrieb Roberts zur Geburt von Tess Eleanor. "Das Licht, die Zähigkeit und der Geist, die du sofort gezeigt hast, sind ein Segen, den wir für immer festhalten werden. Wir sind glückliche Papas. Wir lieben dich unendlich T."

Hig Roberts ist zweifacher US-Meister im Slalom und Riesentorlauf und nahm an den Olympischen Spielen 2018 in Südkorea teil. Nach dem Ende seiner Karriere outete er sich im Dezember 2020 in Interviews als schwul (queer.de berichtete). Heute arbeitet er in Norwegen als Finanzdienstleiter. (cw)