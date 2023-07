Die Welt der Femmes, Butches, Punks und Studs

12. Juli 2023, noch kein Kommentar

Der neue Bildband "Renegades" der Fotografin Chloe Sherman und eine gleichnamige Ausstellung in Berlin zeigen das wilde queere Leben im San Francisco der 1990er Jahre.



Ende des 20. Jahrhunderts war San Francisco die Hochburg des queeren Lebens der westlich geprägten Welt. Junge Menschen, Künstler*innen und Freigeister strömten in die Stadt, um mit Kunst, Stil, Geschlecht und Identität zu experimentieren, um frei zu sein und ihr Leben unabhängig von der Mainstream-Gesellschaft zu gestalten.



Eine stilprägende Subkultur entstand: Erschwingliche Mieten ebneten den Weg für Bars, Clubs, Tattoo-Läden, Kunstgalerien, Cafés, Buchläden und von Frauen geführte Unternehmen. Eine neue Welle des Feminismus ermöglichte das Ausloten von Geschlechteridentitäten, und die Butch/Femme-Kultur erreichte einen Höhepunkt.

Auch die junge Fotografin Chloe Sherman genoss das Leben in der für ihre Offenheit berühmten Westküstenmetropole. Als Kunststudentin begann sie die lesbische und queere Szene San Franciscos zu fotografieren. Inspiriert von Del LaGrace Volcanos Fotografien der Londoner Lesbenszene, hielt Sherman ihre eigene Welt der Femmes, Butches, Punks und Studs fest und füllte einen ganzen Wandschrank mit 35-mm-Negativen.



Mit dem differenzierten Blick einer Insiderin dokumentieren ihre Fotografien eine sich entwickelnde Gemeinschaft, die sich entschlossen gegen die vorherrschenden kulturellen Normen auflehnte und ihre ganz eigenen Regeln für den Umgang mit gängigen Geschlechterzuschreibungen und dem gesellschaftlichen Zusammenleben entwickelte



30 Jahre lagerten die Fotografien jener Zeit vergessen im Archiv der Fotografin. Die Ausstellung "Renegades. San Francisco: Queer Life in the 1990s" im f³ – freiraum für fotografie (Waldemarstraße 17, 10179 Berlin-Kreuzberg) präsentiert die herausragenden und historisch bedeutenden Aufnahmen noch bis zum 3. September 2023 erstmalig einem Publikum außerhalb der USA. Mehr Bilder aus Shermans Sammlung zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



Der fast gleichnamige Fotoband "Renegades. San Francisco: The 1990s" ist Anfang des Monats im Verlag Hatje Cantz erschienen. (cw/pm)



Chloe Sherman - Renegades

