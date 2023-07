Queeres Schützenfest im Theatermuseum

14. Juli 2023, noch kein Kommentar

Mit einem schönen Foto lädt das Düsseldorfer Theatermuseum am Montag, den 17. Juli 2023 von 15 bis 19 Uhr zum Einstimmen auf den "Pink Monday" ein und verwandelt sich dafür wieder in den "Pink Palace".



Der Rheinkirmes-Montag hat sich in den letzten Jahrzehnten zum mittlerweile traditionellen queeren "Pink Monday" entwickelt. Für die aktuelle Sonderausstellung "Miteinander Rheinkirmes" des Theatermuseums im Hofgärtnerhaus war der "Pink Monday" ein wichtiger Bezugspunkt. In der Ausstellung, die sich dem Mit- und Nebeneinander verschiedener Gemeinschaften auf der Rheinkirmes widmet, werden deshalb historische Materialien sowie Anekdoten und persönliche Geschichten von diesem größten Event des queeren Düsseldorf ausgestellt.



Der Institutsleiter des Theatermuseums, Dr. Sascha Förster, stellt beim "Pink Palace x Pink Monday" die Sonderausstellung mit ihren queeren Geschichten bei einer Kurzführung vor. Diverse Aktionen sorgen darüber hinaus für das stimmungsvolle Aufwärmen für den "Pink Monday": Beer-Pong, Dosen- und Ringe-Werfen. Wer es ruhiger mag, kann einfach nur bei guter Musik auf der Terrasse entspannen.

Das Highlight bildet das erste "Pink Palace"-Vogelschießen. Teilnehmer*innen gestalten dafür eigene Vögel auf weißen T-Shirts, die anschließend von ihnen selbst oder anderen Gästen getragen werden. Das Publikum stimmt dann mit sommerlich-frischen Wasserpistolen über seinen Lieblingsvogel ab. "Pink Palace"-Schützenkönig*in wird die Person, die den Lieblingsvogel der Gäste gestaltet hat.



Moderiert wird die Veranstaltung vom queeren Performance-Künstler Thomas Bartling, der aktuell am Theatermuseum monatlich zu seiner Kochshow "alfredissinow!" einlädt.



Die Teilnahme an "Pink Palace x Pink Monday" und an den Ausstellungsführungen ist kostenfrei. Zum ersten Mal fand der "Pink Palace" im Rahmen der MTV Music Week 2022 statt und stellte queere Musiker*innen aus Nordrhein-Westfallen vor. (cw/pm)