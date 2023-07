Ausstellung "Gut.Katholisch.Queer" in Hamburg

15. Juli 2023, noch kein Kommentar

Eine Porträtserie des Fotografen Martin Niekämper zeigt queere Katholik*innen, die sich im Rahmen der Initiative #OutInChurch geoutet haben – ab Ende des Monats sind die Bilder im Kleinen Michel in Hamburg zu sehen.



Die Ausstellung mit dem Titel "Gut.Katholisch.Queer – Für eine Kirche ohne Angst" in der katholischen Pfarrkirche St. Ansgar (Michaelisstraße 5) gibt #OutInChurch insgesamt ein Dutzend Gesichter. Der Zeitraum vom 29. Juli bis 9. August 2023 ist bewusst gewählt, weil in diesen Wochen die Hamburger Pride Week stattfindet. Die Ausstellung richte sich "nicht nur an Menschen aus dem kirchlichen Binnenraum, sondern auch an Passant*innen, Kirchenbesucher*innen und explizit auch an die queere Community", heißt es in einer Pressemitteilung von #OutInChurch.

Im Ausstellungszeitraum werden zusätzlich Begleitprogramme angeboten. Am Samstag, dem 29. Juli um 13 Uhr wird es eine Vernissage mit dem Fotografen Martin Niekämper geben. Am Sonntag, den 30. Juli um 11.30 Uhr wird der Sonntagsgottesdienst im Kleinen Michel Bezug auf die Ausstellung nehmen. Am Donnerstag, den 3. August um 18 Uhr wird es einen kommentierten Ausstellungsrundgang mit dem Initiator von #OutInChurch, Jens Ehebrecht-Zumsande, geben.



Die Gemeinde am Kleinen Michel gibt unterschiedlichen Menschen und Gemeinden innerhalb der katholischen Kirche eine Heimat. "Mit dieser Ausstellung soll die Situation queerer Menschen in der römisch-katholischen Kirche in den Fokus kommen", heißt es in der Pressemitteilung. "Damit verbindet sich auch das Anliegen, den Slogan der Initiative #OutInChurch 'Für eine Kirche ohne Angst' aufzugreifen und für eine vielfaltssensible Kirche zu werben."



Einige Porträts aus der Ausstellung zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. (cw/pm)



Gut.Katholisch.Queer

