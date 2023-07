Auch Barbies Ken warnt vor der AfD

17. Juli 2023,

Bild: privat

Mit einer starken und nicht übersehbaren Message kam "Queer Eye Germany"-Moderator Ayan Yuruk am Wochenende zur überaus queeren Premiere des Kinofilms "Barbie" in Berlin.



In einem pinken Anzug und weißen T-Shirt mit durchgestrichenem AfD-Schriftzug posierte der frisch blondierte Creator und Entrepreneur als Ken auf dem Red Carpet (der ebenfalls rosa war). "Barbie ist die bekannteste Ikone weltweit, mit der viele von uns eine persönliche Verbindung haben – besonders in der queeren Szene", schrieb der 38-Jährige zu seiner Botschaft auf Instagram. "Barbie war für mich ein Symbol für Hoffnung, Freiheit und Akzeptanz – all das, was die AfD schleichend zu kontrollieren versucht. Allein bei dem Gedanken stellen sich bei mir die Nackenhaare auf."



Ayan Yuruk bildete zusammen mit Avi Jakobs, Leni Bolt, Jan-Henrik Scheper-Stuke und Aljosha Muttardi die Fab 5 von "Queer Eye Germany". Netflix hatte die aus fünf Teilen bestehende erste Staffel im März 2022 veröffentlicht (queer.de berichtete). Im Dezember wurde bekannt, dass der Streamingdienst keine zweite Staffel in Auftrag geben wird (queer.de berichtete). In diesem Jahr wurde die Reality-TV-Show mit einem Grimme Online Award ausgezeichnet (queer.de berichtete).

Premierenfeier ohne Margot Robbie und Ryan Gosling



Die Berliner Premierenfeier von "Barbie" fand wegen des Schauspieler*innen-Streiks in Hollywood ohne die US-Stars Margot Robbie und Ryan Gosling statt. Für die Besucher*innen wurde am Potsdamer Platz allerdings ein Barbie-Traumhaus mit Rutsche und Bälle-Pool aufgebaut. "In der Barbie-Welt gibt es kein Wasser im Pool", beklagte sich Influencer Riccardo Simonetti. Dabei hätte sich wohl so mancher Gast angesichts der drückenden Hitze gerne eine kleine Abkühlung gegönnt.



Am Abend trug Simonetti einen pinkfarbenen Anzug von Dawid Tomaszewski. Auch Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz zog alle Blicke in einem bunten Pailletten-Anzug auf sich. Der "Bild" sagte er: "Ich wäre nicht so cool wie Barbie. Ich würde natürlich ganz viel mit Ken rumhängen. Vor allem, wenn es Ryan Gosling ist!" Er war etwas enttäuscht, dass der Hollywoodstar nicht gekommen war: "Ich habe mich extra für Ryan angezogen."



"Barbie" startet am 20. Juli 2023 in den deutschen Kinos. Eine ausführliche Besprechung folgt. (cw/spot)