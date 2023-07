"Liebe ist halal": Deutschlands einzige Moschee mit Prideflagge

22. Juli 2023, noch kein Kommentar

Trotz Anfeindungen und Morddrohungen: Zum Christopher Street Day in Berlin wurde am Freitag an der Ibn Rushd Goethe-Moschee in Anwesenheit des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) erneut die Regenbogenfahne gehisst.



Die "Regenbogenhauptstadt Berlin" zeichne sich durch ihre Vielfalt von Lebensentwürfen, Herkünften und religiösen Bekenntnissen aus, erklärte Wegner zur feierlichen Enthülliung. "Ich bin der Ibn Rushd-Goethe Moschee dankbar, dass sie trotz der Anfeindungen auch dieses Jahr mit der Regenbogenflagge wieder mutig ihr Zeichen für Vielfalt, Akzeptanz und Gleichberechtigung setzt."



Zum zweiten Mal wurde heute die Regenbogenflagge anlässlich des Berliner Christopher Street Days in der Ibn Rushd-Goethe Moschee in Moabit gehisst. Das ist eine starke Botschaft gegen Diskriminierung und Gewalt, für Toleranz und Diversität in unserer Stadt! @BA_Mitte_Berlin pic.twitter.com/GDIn6WVA9v Senatskanzlei Berlin (@RegBerlin) July 21, 2023 Twitter / RegBerlin

|

"Die Ibn Rushd-Goethe Moschee sendet mit dem Hissen der Regenbogenflagge wieder eine starke und selbstbewusste Botschaft", sagte Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger (Grüne). Sie richte sich an queere Menschen muslimischen Glaubens genauso wie an alle anderen Berliner*innen "Gegen Diskriminierung und Gewalt, für Toleranz und Diversität."

Die Ibn-Rushd-Goethe-Moschee war im vergangenen Jahr weltweit die erste Moschee, die eine Regenbogenflagge gehisst hatte (queer.de berichtete). Nach dem Aufziehen der Fahne gab es international viel Zuspruch, aber auch zahlreiche Anfeindungen – bis hin zu Morddrohungen.



Die Moschee mit rund 700 Mitgliedern war 2017 von Rechtsanwältin Seyran Ateş eröffnet worden (queer.de berichtete). Sie steht rund um die Uhr unter Polizeischutz. Vor zwei Jahren startete sie die vielbeachtete Akzeptanzkampagne "Liebe ist halal" (queer.de berichtete). (cw)