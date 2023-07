Bill Kaulitz in Glitzer-Slip und Leder-Chaps beim CSD

24. Juli 2023, noch kein Kommentar

Es gibt ja Menschen, für die war der Auftritt von Tokio Hotel das Highlight beim Christopher Street Day in Berlin. Zumindest das Outfit des Frontsängers hat nicht enttäuscht...



Bei der Performance der Band am Samstag nach der Demoparade am Brandenburger Tor trug Bill Kaulitz ein mit Pailletten verziertes Leder-Ensemble. Für Begeisterung im Publikum – und bei seiner Schwägerin Heidi Klum, die direkt vor der Bühne mitfieberte – sorgten vor allem seine Chaps, die Po und Beule des queeren Sängers freilegten.

Während seines Auftritts hockte sich der 33-Jährige demonstrativ an den Rand der Bühne, spreizte seine Beine, warf die langen Fransen des Oberteils zurück und gewährte so freien Blick auf seinen funkelnden Mini-Slip. Im Laufe des Auftritts entledigte sich Kaulitz auch der Jacke und performte im durchsichtigen Netzshirt.



Einige Bilder des Auftritts teilte der Sänger am Sonntag auf Instagram. "CSD gestern war ALLES", schrieb er auf Englisch zu dem Post. "Mit 500.000 von euch an einem so wichtigen Tag zusammenzustehen, bedeutete mir die Welt."



Anders als beim Deichbrand-Festival am Freitag gab es beim CSD-Gig von Tokio Hotel keine technischen Probleme. Bill und Tom Kaulitz, Gustav Schäfer und Georg Listing legten eine spektakuläre Show mit Konfettiregen und Gitarrensolos hin. Das Publikum sang lautstark mit und feierte die Band mit tosendem Applaus. (cw)