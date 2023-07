Queere Schmink-Show geht in die zweite Runde

26. Juli 2023, noch kein Kommentar

Das ZDF zeigt im September eine neue Staffel der Competiton-Show "Glow Up – Deutschlands nächster Make-up Star" – wir haben die ersten Bilder!



Erneut treten zehn Make-up-Artists gegeneinander an, um sich zum größten Talent des Landes krönen zu lassen. Wer überzeugt die Jury am meisten und wird Deutschlands nächster Make-up-Star? Acht Folgen lang müssen die Teilnehmenden in unterschiedlichen Challenges ihre künstlerischen und technischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Dabei ist die Varietät in Staffel zwei besonders groß: Von einem Look zum Musical "Moulin Rouge" bis zum wasserfesten Make-up für die deutsche Nationalmannschaft im Synchronschwimmen.



Moderiert wird die neue Staffel von "Glow Up" wieder vom schwulen Entertainer und Autor Riccardo Simonetti. Für ihn zeige die Show, "dass Diversität und gesellschaftskritische Themen durchaus unverkrampft in einer Prime-Time-Show stattfinden können und dabei trotzdem ihren Mehrwert erfüllen", sagte Simonetti. "Egal, ob man sich für künstlerisches Make-up interessiert oder gar nichts damit am Hut hat – jeder kann so viel aus dieser Sendung mitnehmen."

Feste Jury-Mitglieder sind erneut Armin Morbach und Loni Baur. Zu den wöchentlich wechselnden Gast-Juror*innen gehören in der zweiten Staffel auch zahlreiche queere Expert*innen, darunter Model Papis Loveday, Dragqueen Violet Chachki, trans Youtuberin Nikkie Tutorials sowie Christian Boß und Enea von der "Prout at Work-Stiftung".



Die neuen Folgen sind ab 7. September 2023 wöchentlich um 20.15 Uhr auf ZDFneo zu sehen. In der ZDF-Mediathek kann man sie sich jeweils bereits ab 10 Uhr anschauen. Alle offiziellen Pressebilder zur zweiten Staffel zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. (cw)



Glow Up Staffel 2

