Wieder alles superrogerpupsokay bei Herrn Ingeborg!

Nun habe es die "Trans-Ideologie endgültig in die Kinderzimmer der Republik geschafft", schäumt aktuell das Rechtsaußenportal "Nius". Grund ist eine gar nicht so neue Figur in der "Sandmännchen"-Serie "Raketenflieger Timmi".



Im Mittelpunkt der Folge "Der dunkle Planet", mit der die kleinsten Zuschauer*innen zuletzt am 22. Juli 2023 auf KiKa ins Bett geschickt wurden, steht Leuchtturmwärter*in Herr Ingeborg. Die geschminkte Figur mit Schnauzbart und Glatze sowie Perlenkette und Kleid bittet Timmi und Teddy um Hilfe, weil ihr Leuchtturm kaputt ist und nun jemand versehentlich gegen ihren kleinen Planeten fliegen könnte. Herr Ingeborg bekommt eine neue Glühbirne, doch schon gibt es das nächste Problem: Es ist so dunkel, dass die queere Person ihren Planeten gar nicht mehr wiederfindet. Glücklicherweise hat Timmi eine Idee...



"Raketenflieger Timmi", eine Koproduktion des MDR mit dem RBB und NDR, läuft seit 2014 im Rahmen der Langzeitserie "Unser Sandmännchen", die für Kinder ab drei Jahren empfohlen wird. In der sich wiederholenden Rahmenhandlung spielt der Junge Tim mit einem selbst gebastelten Raumschiff, während im animierten Hauptteil Astronaut Timmi und sein Freund Teddynaut Teddy mit dieser Rakete durchs Weltall düsen. In jeder Episode besucht das Duo einen anderen Planeten.



Kleiner Hinweis an Julian Reichelt & Co.: Die Folge mit Herrn Ingeborg feierte ihre TV-Premiere bereits am 23. September 2021 im RBB – auch wir hatten das vor zwei Jahren allerdings gar nicht mitbekommen.

Charakteristisch für "Raketenflieger Timmi" ist der Ausspruch "Alles superrogerpupsokay an Bord?", den Tim zum Beginn jeder Folge in das Cockpit seiner Rakete ruft und der von Timmi mit "Alles superrogerpupsokay an Bord!" beantwortet wird. 2016 wurde die Serie mit dem Kinderfernsehpreis "Emil" ausgezeichnet. Die Jury lobte die "fabelhafte, sehr einfallsreiche Optik, die dazu anregt, selbst kreativ zu werden", außerdem beherrsche die Serie "die Kunst, eine kluge Message sympathisch rüberzubringen".



Sehr sympathisch ist natürlich auch Herr Ingeborg vom Planeten mit dem Leuchtturm. Die Person sorgt nicht nur ganz nebenbei und superrogerpupsokay für queere Sichtbarkeit, sondern macht sich auch echte Sorgen um Unfälle im All, trinkt offenbar sehr gerne Tee und hätte sicher das Potenzial für eine eigene Kinderserie. Dann hätte auch "Nius" wieder was zum Aufregen...



Die Folge "Der dunkle Planet" ist noch bis Samstag in der KiKa-Mediathek verfügbar. (mize)