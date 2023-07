Flughafen Stuttgart in Regenbogenfarben

29. Juli 2023

Unübersehbares Zeichen für Vielfalt und Akzeptanz: Zum Stuttgarter CSD hat der Airport der baden-württembergischen Landeshauptstadt seine Terminals erstmals in Regenbogenfarben beleuchtet.



"Der Flughafen Stuttgart bringt Reisende aus aller Welt von und nach Baden-Württemberg", erklärte die Flughafen Stuttgart GmbH am Freitag zur Aktion in einer Pressemitteilung. "Menschen aus vielen Kulturen und Ländern weltweit sind am Flughafen willkommen, unabhängig von Alter, Nationalität, Geschlecht oder sexueller Orientierung. Gleichberechtigung und Akzeptanz sind zentrale Werte im Unternehmen."



Im Rahmen des CSD Stuttgart hatte der Flughafen am Freitag in Zusammenarbeit mit den Pride-Netzwerken von Bechtle und Hewlett Packard auch zum diesjährigen "Roundtable der LGBTIQ-Firmennetzwerke von Baden-Württemberg" eingeladen. Bei der Veranstaltung ging es um das Thema "Trans im Unternehmen".

Zur Stuttgarter CSD-Demonstration am heutigen Samstag werden Hunderttausende Besucher*innen erwartet. Die Demonstration startet um 15.30 Uhr ab Rotebühlstraße, die Abschlusskundgebung findet ab 18.30 Uhr auf dem Schlossplatz statt. Das CSD-Straßenfest Hocketse wird am Samstag und Sonntag auf Markt- und Schillerplatz gefeiert.



Nach Angaben der Veranstalter*innen sollen in diesem Jahr 131 Formationen an dem Umzug teilnehmen, darunter erstmals auch der VfB Stuttgart. Das Motto des CSD lautet: "Nicht mit uns! Gemeinsam sicher und stark." Schirmfrau ist die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken (queer.de berichtete).



Auf dem Flughafen Stuttgart war am Freitag auch einer von drei "Pride Flights" von Eurowings gelandet (queer.de berichtete). (mize)