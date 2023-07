Riesige Lesben in Mannheim

30. Juli 2023

Anna Roth (Bild: Elena Barba)

Unter dem Motto "LESBE wird großgeschrieben" sind vom 1. bis 31. August 2023 im Eingangsbereich der Mannheimer Zentralbibliothek zwei Meter hohe Porträts von queeren Frauen zu sehen.



Die Porträts von Fotografin Elena Barba und die dazugehörigen Geschichten der Models stellen deren persönliche Selbstverortungen als lesbische Frauen und queere Personen in den Vordergrund. Um diese Individualität auch räumlich darzustellen, wurden sie an Orten fotografiert, die ihnen selbst wichtig sind. So soll Distanz überwunden und die Diversität innerhalb der vermeintlich homogenen Gruppe offenbart werden.

Die Kuratorinnen Johannah Illgner und Anna Roth beschreiben das Anliegen wie folgt: "Bei dem Wort 'Lesbe' haben viele Menschen klischeebehaftete Bilder im Kopf und genau hier wollen wir ansetzen. Wir zeigen die Vielfalt von lesbischer Realität: verschiedene Generationen aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern mit ganz diversen Lebensstilen, Vorlieben und Hobbies."



Das Queere Zentrum Mannheim und die Open Dykes laden zusammen mit der Stadtbibliothek Mannheim am Dienstag, den 1. August 2023 um 18 Uhr zur Vernissage im Podiumsgeschoss des Stadthauses N 1 ein. Zu besichtigen sind die großformatigen Bilder ausschließlich während der Öffnungszeiten der Zentralbibliothek. Das Projekt wurde aus Landesmitteln finanziert. Der Eintritt ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (cw/pm)