Männerkörper pur

01. August 2023

In der spielerisch-experimentellen und äußerst faszinierenden Fotoserie "Uncensored" zeigt der schwedisch-britische Künstler AdeY splitternackte Männer in choreografierten Posen und Formationen.



Niemand weiß wirklich, wer AdeY ist. Der echte Name, das Alter und auch der Wohnort des Künstlers sind noch immer nicht bekannt. Nur so viel: AdeY verließ eine Karriere als professioneller Tänzer, was in seinen Arbeiten, die Fotografie, Choreografie und Performance miteinander verbinden, auch deutlich wird.



In seinen beeindruckenden Porträts beschäftigt sich AdeY mit der Physiologie des menschlichen Körpers und Themen wie Gleichgewicht, Intimität und Stärke. Seine inszenierten Bilder zielen darauf ab, den Körper "nur" als Körper zu zeigen, ohne ihn auf ein sexualisiertes Symbol zu reduzieren. Das lässt den Betrachtenden viel Raum für Interpretation.

Noch bis zum 15. Oktober 2023 ist die Fotoserie "Uncensored" bei Fotografiska Stockholm zu sehen. Parallel werden AdeYs Arbeiten online auf boysboysboys.org ausgestellt, wo sie auch käuflich erworben werden können. Die Website ist ein Projekt der Londoner Little Black Gallery, das von Mitbegründer Ghislain Pascal kuratiert wird, um schwule und queere Fotografie zu fördern.



Mit freundlicher Genehmigung von Künstler und Galerie präsentieren wir zehn ausgewählte Arbeiten aus der Serie in der unten verlinken Galerie. (mize)



AdeY - Uncensored

