Nürnberg hat jetzt einen Regenbogen-Zebrastreifen

02. August 2023

Anlässlich der Pride-Wochen in Nürnberg haben Oberbürgermeister Marcus König (CSU) und Bürgermeister Christian Vogel (SPD) am Dienstag am Königstor einen Zebrastreifen in den Farben eines Regenbogens eingeweiht.



"Dieses bunte Band ist ein Signal an die Bürgerschaft und die Gäste dieser Stadt, dass Nürnberg eine bunte und diverse Stadt ist", sagte König, der zur Zeremonie – ebenso wie Vogel – mit einem Regenbogenschirm erschien. "Es ist aber auch ein Signal an die queere Community, dass wir zu ihr stehen. Wir sind für Toleranz und gegen Ausgrenzung."



Bild: Andreas Franke / Stadt Nürnberg

Der bunte Bodenbelag aus Spezialfarbe markiert nach Angaben der Stadt den Eingang einer neu geschaffenen Fußgängerzone in die Altstadt. Der Zebrastreifen am Königstor wurde vom Servicebetrieb Öffentlicher Raum zusammen mit einer Spezialfirma angebracht und soll dort dauerhaft zu sehen sein. Vorgeschlagen wurde die bunte Bodenbemalung von der grünen Stadtratsfraktion.

Die Demoparade zum Nürnberger CSD findet am Samstag, den 5. August 2023 unter dem Motto "Queerer Aktionsplan Bayern jetzt!" statt. Treffpunkt ist um 12 Uhr am, Berliner Platz. (cw/dpa)