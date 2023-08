"Sex Education" nähert sich dem Höhepunkt

03. August 2023

Ab 21. September zeigt Netflix die vierte und finale Staffel der erfolgreichen Serie "Sex Education". Vorab hat der Streamingdienst First-Look-Fotos veröffentlicht, die einen Einblick in die individuellen Geschichten der Figuren gewähren.



Der beliebte Cast um Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Aimee-Lou Wood, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Mimi Keene, George Robinson, Chinenye Ezeudu, Dua Saleh, Alistair Petrie, Samantha Spiro, Jim Howick, Rakhee Thakrar und Daniel Ings wird in der letzten Staffel um Emmy-Gewinner und "Schitt's Creek"-Star Dan Levy, Thaddea Graham ("Doctor Who"), Lisa McGrillis ("Somewhere Boy"), Marie Reuther ("Kamikaze"), Schauspielerin und Model Jodie Turner Smith ("Weißes Rauschen"), Komiker Eshaan Akbar sowie den Newcomern Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James, Reda Elazouar, Bella Maclean und Imani Yahshua ergänzt.

Von "Sex Education" sind seit 2019 bislang drei Staffeln erschienen. Im Mittelpunkt steht der schüchterne und verklemmte Otis (Asa Butterfield), dessen Mutter Jean (Gillian Anderson) ausgerechnet eine bekannte Sextherapeutin ist. Nachdem er Adam (Connor Swindells) eher zufällig bei einem Orgasmusproblem helfen konnte, startete er mit der alleinlebenden Maeve (Emma Mackey) eine private "Sexklinik" für die Mitschüler*innen. Mit Eric (Ncuti Gatwa) gab es von Beginn an auch einen schwulen Schüler.



In der dritten Staffel, 2022 prämiert mit einen International Emmy Award, ist Eric offiziell mit Adam zusammen, der ihn früher noch gemobbt hat. Zu den weiteren queeren Charakteren gehören die beiden Mütter Sofia (Hannah Waddingham) und Roz (Sharon Duncan-Brewster) von Jackson (Kedar Williams-Stirling), dem Star des Schwimmteams der Schule.



Die First-Look-Fotos zur vierten Staffel zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. Über den Inhalt der neuen Folgen heißt es in der Netflix-Ankündigung:

Nach dem Ende der Moordale Secondary School stehen Otis und Eric vor einem Neuanfang: Ihrem ersten Tag am Cavendish Sixth Form College. Otis ist nervös, weil er seine neue Klinik aufbauen muss, während Eric betet, dass sie nicht wieder zu den Verlierern gehören. Doch Cavendish ist ein Kulturschock für alle Moordale-Schüler: tägliches Yoga im Gemeinschaftsgarten, ein ausgeprägter Nachhaltigkeitsgedanke und eine Gruppe von Schüler*innen, die beliebt sind, weil sie... nett sind?!



Viv ist vom nicht wettbewerbsorientierten Ansatz des Colleges total begeistert, während Jackson immer noch damit zu kämpfen hat, über Cal hinwegzukommen. Aimee versucht sich durch Kunst neu zu erfinden und Adam zweifelt, ob er in einer normalen Schule bestehen kann. Maeve lebt ihren Traum an der renommierten Wallace University in den USA, wo sie von Kultautor Thomas Molloy unterrichtet wird. Otis sehnt sich nach ihr, während er sich daran gewöhnen muss, nicht mehr das einzige Kind im Haus und der einzige Therapeut auf dem Campus zu sein...



