Karl Lagerfeld als Comicheld

08. August 2023

Zum 90. Geburtstag von Karl Lagerfeld erscheint die wohl kultigste und auf jeden Fall lustigste Hommage an den schwulen Modeschöpfer, der mit seiner Kreativität Generationen prägte – wir haben bereits eine Leseprobe!



Tiffany Cooper, die eng mit Karl Lagerfeld zusammengearbeitet hat, enthüllt in der Comic-Biografie "Wirklich alles über Karl Lagerfeld" auf enorm lustige Weise viele Geheimnisse und Anekdoten aus dem Leben des berühmten Designers, Fotografen und Kostümbildners. Denn unter seinem schwarzen Anzug, seiner dunklen Brille und seiner strengen Haltung verbarg sich ein sympathischer und sensibler Mann, voller Humor und Herzlichkeit. In diesem Buch entdecken wir die verborgenen und komischen Seiten des wohl kultigsten Mode-Designers.

Tiffany Cooper nutzt die Freiheit der Comic-Figur, um den Humor des Buches auf die Spitze zu treiben: vom Rückblick auf Karl Lagerfelds persönliche und berufliche Geschichte über geniale Illustrationen, die Karl Lagerfeld zum Protagonisten von weltbekannten Filmen machen, bis hin zu prägnanten Witzen über seine Vorlieben und Entscheidungen.



Die Comic-Biografie "Wirklich alles über Karl Lagerfeld" erscheint Ende August 2023 im Midas Verlag und kann bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) bereits vorbestellt wurden. Eine Leseprobe als PDF gibt es hier. Am 10. September 2023 ist der 90. Geburtstag des queeren Modemachers. (cw/pm

