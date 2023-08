Schwuler SPD-Abgeordneter im Babyglück

09. August 2023

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Arlt aus Neustrelitz und sein dänischer Mann Bjørn Bjerrehøj haben sich ihren Kinderwunsch mit Hilfe einer Leihmutter erfüllt.



Der Junge erblickte das Licht der Welt bereits am 27. Juli, informierte der Politiker auf seiner Facebook-Seite. "Wir dürfen einen kleinen, neuen Menschen kennenlernen und uns als Familie neu in der Welt finden. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl."



Arlt ist der erste homosexuelle Bundestagsabgeordnete, der Vater eines von einer Leihmutter ausgetragenen Kindes wurde. Eine Premiere, die der 39-Jährige allerdings nicht besonders hervorheben will. "Uns unterscheidet als schwules Paar nichts von heterosexuellen Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch", sagte er der "Ostsee-Zeitung" (Bezahlartikel).

Geboren wurde das Kind in Kopenhagen. Anders als in Deutschland wird in Dänemark eine nicht auf Gewinn ausgerichtete Leihmutterschaft zumindest geduldet. Das deutsche System sei verbesserungswürdig, kritisierte der SPD-Politiker. "Kinderlose Paare in Deutschland sollten sich unabhängig vom Geldbeutel ihren Kinderwunsch erfüllen dürfen", so Arlt. Dafür wolle er sich im Bundestag stark machen.



Bis sein Mann, mit dem er seit 2019 verheiratet ist, im Oktober in Elternzeit geht, will der Abgeordnete in der parlamentarischen Sommerpause im August und auch im September selbst die Betreuung des Babys übernehmen. "Diese ersten Wochen mit meinem Kind zu verbringen, ist mir wichtig", schrieb der Luftwaffen-Offizier auf Facebook. "Dort wird mein Schwerpunkt liegen. Deshalb werde ich auch kaum öffentlich bzw. im Bundestag zu sehen sein."



Einen Anspruch auf Mutterschutz haben seit 2019 nur weibliche Abgeordnete, auch Elternzeit sehen die Regelungen des Bundestags bislang nicht vor. Auch das sollte sich ändern, sagte Johannes Arlt. Der SPD-Politiker ist seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages. Mit 31,1 Prozent gewann er den Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III. (mize)