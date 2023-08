Ein queerer Cartoon-Hase in Berlin

10. August 2023

Die PharoDercks Galerie in Prenzlauer Berg zeigt die bunten, stolzen und witzigen Werke des Künstlers Juraj Straka in einer Ausstellung.



"Cartoon Called Life" heißt die Reihe, die der Wahl-Belgier vor rund zehn Jahren begann, um Abwechslung von seinem Job in der Modebranche zu bekommen. Sie begleitet den schwulen Hasen Bunny durch die Höhen und Tiefen seines Lebens. Das Alter Ego seines Urhebers "wird zum Spiegel eines jeden Betrachters", so die Galerie: "In seinen Gedanken und Erlebnissen findet man sich wieder. Festgehaltene Momente Bunnys sind dabei oft kleine Bosheiten, große Schwächen, unterdrücktes Begehren – gerne provokativ und politisch unkorrekt."



Aus der kleinen Abwechslung ist ein größeres Unterfangen geworden, mit über 2.000 online veröffentlichten Cartoons, drei veröffentlichten Büchern und einer Webseite samt Online-Shop mit Kleidung und anderem zu Bunny & Co. Seit 2022 gibt es auch einen Store in Brüssel. Der Künstler und sein Betrieb unterstützen unter anderem den Antwerp Pride und queere Organisationen.



Die Ausstellung "Bunny in Berlin" umfasst Malereien, Zeichnungen und Siebdrucke. "Dem Künstler gelingt es, durch seinen ästhetischen Strich, der Auswahl von frohen bis grellen Farben und einem Zeichenstil zwischen Pop-Art und Kubismus – einem gelungenen Mix zwischen Paul Klee und Roy Lichtenstein – seinen vollkommen eigenen Stil im weiten Feld 'Comic & Cartoon' zu definieren", so die Galerie. Der Stil und die Farbgebung seien stark beeinflusst von seinem Job als Textildesigner, schreibt der Künstler selbst auf seiner Webseite.



Die Ausstellung ist seit der Vernissage am 9. August bis zum 17. September in der Galerie PharoDercks (Schönhauser Allee 58) zu sehen, mittwochs bis samstags jeweils von 15 bis 19.30 Uhr. Geöffnet ist sie zusätzlich am kommenden Montag und Dienstag (14./15. August) von 16 bis 19 Uhr. (cw)