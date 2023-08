Kein Halt für Homohasser

12. August 2023

Noch bis Ende des Monats sind in Bussen und Bahnen des Hamburger Verkehrsverbunds (hvv) ganz besondere Halteknöpfe zu sehen.



Die knallroten Stopp-Tasten wurden zum CSD mit zusätzlichen Botschaften versehen. Nun heißt es in den Hamburger Öffis "Stop Homophobie", "Stop Trans*feindlichkeit", "Stop Intoleranz" oder "Stop Sexismus". Über die Aktion, die in Zusammenarbeit mit der Kreativagentur Grabarz XCT entstanden ist, berichtete zuerst das Fachmagazin "Page".

"Für Intoleranz ist hier kein Raum. Und das mit einem Twinkle in the Eye anstelle eines erhobenen Zeigefingers", zitiert "Page" aus einer Stellungnahme der Agentur. Die modifizierten Halteknöpfe sollen verdeutlichen, dass der hvv "an 365 Tagen im Jahr für alle da ist und dabei keinen Platz für Hass und Diskriminierung lässt".



Uns gefällt die Aktion ganz prima: Wer den Knopfdruck gegen Homophobie & Co. verweigert, kann leider auch nicht aussteigen und muss notfalls ein paar Haltestellen zurücklaufen. Eine Idee deutlicher als jede Regenbogenfahne, die dauerhaft umgesetzt, um andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ergänzt und von weiteren Städten aufgegriffen werden sollte! (mize)