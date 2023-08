13. August 2023

Jubiläum in München: Die queere Galerie Kunstbehandlung lädt Ende des Monats zur bereits 25. Jahresausstellung des lokalen Malers Robert C. Rore.



Die Ausstellung mit dem Titel "Ein Heiliger und andere Sünder" steht im Zeichen eines großformatigen Gemäldes, das der Künstler "Johann Baptist" betitelt. Das Motiv ist auch als Aquarell erhältlich und somit auch als Fine Art Print.

Das Gemälde zeigt einen jungen Mann mit freiem Oberkörper, der ein Lamm auf seinen Schultern trägt und sich und das Tier vor dem wie Feuer lodernden Hintergrund in Sicherheit zu bringen scheint. Johann Baptist, auf Deutsch auch als Johannes der Täufer bekannt, soll der Überlieferung nach als erster den Propheten Jesus Christus erkannt haben und wird deshalb in der christlichen Ikonographie dargestellt, in dem er auf das Lamm zeigt. Robert C. Rores Johann Baptist ist eine Figur aus dem Hier und Jetzt, erkennbar an seinem Smartphone, das aus der linken Hosentasche seiner Blue Jeans herauslugt.



Robert C. Rore, WV 9910, Johann Baptist (Juan Bautista)

Zum Ausstellungsjubiläum gibt es zwei Dutzend kleinformatige kolorierte Zeichnungen und Aquarelle – natürlich mit Männermotiven – speziell für den kleinen Kunstetat oder zum Sammeln. Die Vernissage findet am 31. August ab 19 Uhr in Anwesenheit des Künstlers statt. Ab der Ausstellungseröffnung sind alle Werke auch auf der Homepage der Kunstbehandlung zu sehen. (cw/pm)