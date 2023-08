Jetzt kommt Käpt'n Kinky!

15. August 2023

Im kommenden Monat präsentieren die Künstlerin Lore Richter aka Käpt'n Kinky und die Musikerin Zouzounee in Berlin die außergewöhnliche Kunstveranstaltung "Käpt'n Kinky – Einfach machen".



Gezeigt werden 78 Werke aus drei verschiedenen Kunst-Richtungen: knallige Pop-Art, Kinky Pics sowie Streetart. Die Schau vereint ein faszinierendes Spektrum an Werken – von knallig regenbogenbunten, neonfarbenen Werken über riesengroße und winzig kleine Arbeiten bis hin zu Malerei, Graffiti, erotischen Fotografien und Objektwerken. Käpt'n Kinky steht für schräge, verrückte, wilde und ausdrucksstarke Kunst. "Kinky" steht für Kreativität und Individualität.

Die queere Ausstellung richtet sich nicht nur an leidenschaftliche Kunstliebhaber*innen, sondern auch an aufgeschlossene Menschen, die sich für neue Impulse begeistern können und farbstarke Kunstwerke lieben. Auf der Vernissage stellt die Musikerin Zouzounee ihren neuesten Song "Kinky Me" samt Video vor.



Die Vernissage von "Käpt'n Kinky – Einfach machen" findet am Freitag, den 29. September 2023 von 18 bis 22 Uhr in der Galerie erstererster (Pappelallee 69, 10437 Berlin-Prenzlauer Berg) statt. Alle Werke können vor Ort mit einem Echtheitszertifikat erworben werden. Die Werke von Käpt'n Kinky sind einzigartig und werden vorab nicht online präsentiert. (cw/pm)