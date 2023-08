Celebrating Queer Culture

16. August 2023

Anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens präsentiert Container Love ab Mittwoch in Berlin die dritte Ausgabe ihrer Foto- und Filmausstellung "Visible Love".



Container Love ist eine preisgekrönte Plattform mit Sitz in Berlin, die sich der Förderung von Identitäten und der Präsentation von queerer Kultur verschrieben hat. Unter der Leitung des Visionärs Christian Ruess verfolgt die Plattform einen intersektionalen Ansatz und zelebriert das gesamte Spektrum an Vielfalt und zeitgenössischen Lebensstilen durch verschiedene Medien, darunter Kunst, Mode und Schönheit.



Parallel zur exklusiv kuratierten Gruppenausstellung mit queerer Fotografie internationaler Künstler*innen, Filmvorführungen und vielem mehr stellt Container Love bei der Vernissage am 16. August seine erste gedruckte Visibility-Ausgabe vor, die in Zusammenarbeit mit internationalen Fotograf*innen entstanden ist.

Zu sehen ist "Visible Love" bis 31. August 2023 im Kulturort Pop Kudamm (Kurfürstendamm 229, 10719 Berlin-Charlottenburg). Am 23. August findet ein Abend mit Filmvorführungen statt, gefolgt von zwei Podiumsdiskussionen. Mehr Infos gibt es auf der Homepage von Container Love.



An der Ausstellung beteiligt sind ingesamt 24 Künstler*innen: AAart Verrips, AdeY, Allie Leepson and Jesse McClary, Anil Ayhan, Ansgar Sollman, Bastian Thiery, Caroline Mackintosh, Celine Yasemin, Christopher Sherman, Daniela Müller-Brunke, David Urbanke, Javier Alejandro Cerrada, Julien Barbès, Kemara Pol, Kostis Fokas, Milena Wegner, Nikk Martin, Osman Özel, Rob Tennent, Robin Kater, Shauna Summers, Slava Mogutin, Steve Marais und Szymon Stepniak. (cw/pm)