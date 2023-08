Harald Glööckler als queerer Jesus

17. August 2023

Für eine Ausstellung in Düsseldorf hat sich Designer Harald Glööckler im Schoß von trans Frau Electra Elite als Jesus inszenieren lassen – und so die berühmte vatikanische Pietà von Michelangelo nachgestellt.



Das Foto von Ronny Wunderlich ist Teil der Schau "Beyond Fame. Die Kunst der Stars", die am Mittwoch im NRW-Forum eröffnet wird und dort anschließend bis zum 21. Januar 2024 zu sehen ist. Die ausgestellten Werke bieten Einblicke hinter die Fassade von öffentlichen Personen – jenseits von Rolle und Prominenz.



Die beteiligten Künstler*innen teilen eine jahrelange, intensive Auseinandersetzung mit der Kunst, auch wenn viele keine Akademie besucht haben, sondern als Autodidakt*innen begannen. In der Zusammenstellung der Arbeiten zeigt sich, dass der Trend in Richtung Universalkünstler*innen geht, die schreiben, malen, singen, fotografieren und gerne gängige Formate sprengen.

Neben Glööckler sind in der Ausstellung auch Bryan Adams, Meret Becker, Tim Bendzko, Carlito (Cro), Samy Deluxe, Anna Delvey, Lea Draeger, Peter Doherty, Grimes, Josephine Henning, Anton Hofreiter, Isis-Maria Niedecken, Edi Rama, Jean Remy, Michael Stich, Laura Tonke und Gedeon Schenkt vertreten.



"Ich habe die Pietà aufgegriffen, weil sie eine Darstellung des Leidens Jesu Christi ist, im Schoße der Mutter Gottes", erklärte Harald Glööckler gegenüber der "Bild"-Zeitung zum inszenierten Porträt. "Das Leiden, das Jesus für die Menschheit auf sich genommen hat, erleiden wir letztendlich alle immer noch jeden Tag. Wenn man wie ich als Randgruppe, als homosexueller Mensch, geboren wird, hat man sehr viel Leid, Verachtung und Häme zu ertragen. Jesus hat ebenfalls sehr viel Häme ertragen. Auch deshalb fühle ich mich Jesus sehr nah."



Das "skandalööse" Shooting war im vergangenen Monat bereits in der Doku-Soap "Harald Glööckler sucht das Glück" zu sehen (queer.de berichtete). Der schwule Designer hatte sich dabei schwer am Finger verletzt. (cw)