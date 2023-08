Aus dem Alltag eines queeren Paares

18. August 2023

Der neue Comic "Mit dir blühe ich auf" von Stefinja greift lustige Wortwitze und Alltagssituationen auf und illustriert dabei das Leben von Stef und ihrer Freundin und großen Liebe Inja.



Auf 58 Seiten erzählen humorvolle Zeichnungen aus dem Alltag des lesbischen Paares, die zum Teil auch ernste Lebens- und Gesellschaftsthemen mit einem Spiel aus Worten verarbeiten. "Wie du vielleicht bemerkt hast, hat Inja keine Haare", heißt es gleich zu Beginn des Comics. "Das liegt an Alopecia Areata, also kreisrundem Haarausfall. Sie lebt schon lange damit."

Stefinja alias Stefanie Albrecht hat immer schon gern gezeichnet. Mit der Zeit tauchte der Wortwitz auf und blieb. Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht sie jeden Sonntag eine sogenannte Sonntagszeichnung. Humor ist auch ein Begleiter in ihrem Hauptberuf: Sie ist Lehrerin für evangelische Religionslehre und Französisch und Fachleiterin in der Lehrkräfteausbildung für Gymnasien/Gesamtschulen in NRW.



Eine Leseprobe aus "Mit dir blühe ich auf" gibt es hier. Erhältlich ist der Anfang August 2023 im agenda Verlag erschienene Comic für 12,90 Euro u.a. bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ). (cw/pm)

