21. August 2023

Die Ausstellung "Gut.Katholisch.Queer" mit Porträts von queeren Katholik*innen, die sich im Rahmen der Initiative #OutInChurch geoutet haben, ist jetzt in der Augustinerkirche in Würzburg zu sehen.



Die Aufnahmen des Fotografen Martin Niekämper stellen keine "normalen" Porträts dar, sondern zeigen die Personen in ihrer persönlichen Betroffenheit in der Location Kirche, mal ganz nah – mal fern.

"Hierbei muss der Betrachter durch unterschiedliche fotografische Herangehensweisen individuelle Antworten finden auf die Frage, was der Fotograf mit seinen Aufnahmen ausdrücken möchte und wie queere Porträtierte die Katholische Kirche wahrnehme", heißt es in der Ankündigung der Augustinerkirche. "Dabei erschließt sich in der Ausstellung durch das genaue Hinsehen der metaphorische Zusammenhang zwischen den Personen und der Kirche."



Die Ausstellung "Gut.Katholisch.Queer – Für eine Kirche ohne Angst" findet noch bis zum 10. September 2023 in der Augustinerkirche (Dominikanerplatz 2) in Würzburg in Zusammenarbeit mit dem Verein #OutInChurch statt. Zu sehen sind insgesamt fast 50 Fotografien, die die Betrachtenden in eigene Welten eintauchen lassen und tiefergehende Geschichten bereithalten. Einige Porträts aus der Serie zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. (cw/pm)



Gut.Katholisch.Queer

