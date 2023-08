Empowerment für schwule Männer in der DDR

22. August 2023

Private Zeichnung (Bild: Jürgen Wittorf)

Mit einer Ausstellung des berühmten Mappenwerks "Zyklus für die Jugend" würdigt Berlins schwuler Checkpoint Mann-O-Meter den Künstler Jürgen Wittdorf (1932-2018).



Das Mappenwerk entstand 1963 im Verlag Junge Welt. Die neun Grafiken reflektieren die Gefühle und Probleme von Jugendlichen in der DDR in den 1960er Jahren.



Die Kunst war für Wittdorf ein Mittel, sich mit der eigenen Homosexualität auseinanderzusetzen. Homosexualität stand in der DDR noch bis 1968 unter Strafe, in der Gesellschaft wurde sie noch Jahrzehnte später nicht akzeptiert. Mit seinen Bildern hat Wittdorf schwulen Männern in der DDR eine Identifikationsmöglichkeit gegeben.

Außerdem werden bei Mann-O-Meter sehr private Zeichnungen von Jürgen Wittdorf ausgestellt, die bisher noch nicht in der Öffentlichkeit gezeigt wurden. "Mann-O-Meter ist für mich ein besonderer Ort der Offenheit und Wahrheit in Berlin", erklärte der Sammler Jan Linkersdorff. "Deshalb möchten wir diese Zeichnungen hier ausstellen."



Gruppe auf Rädern (Bild: Jürgen Wittorf)













Jürgen Wittdorf, geboren in Karlsruhe, mit einer schulischen Ausbildung in Königsberg (heute Kaliningrad), studierte von 1952 bis 1957 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Nach einigen Jahren als freischaffender Künstler in Leipzig zog Wittdorf 1970 nach Ost-Berlin und wurde Meisterschüler an der Akademie der Künste bei Lea Grundig. Neben freischaffender Tätigkeit als Grafiker und Maler war Wittdorf viele Jahre Dozent und Zeichenlehrer.Parallel zur Ausstellung im Mann-O-Meter werden in der Galerie Newman 360° in der Kalckreuthstraße 14 Zeichnungen und weitere Grafiken des Künstlers ausgestellt und verkauft. Unterstützt wird die Ausstellung von sammlung-juergen-wittdorf.de Eröffnet wird die Ausstellung am 9. September 2023 um 18 Uhr im Mann-O-Meter in der Bülowstraße 106. Dort können die Kunstwerke dann bis zum 10. November 2023 während der regulären Öffnungszeiten (Mo-Fr 17-22 Uhr + Sa 16-20 Uhr) besichtigt werden. (cw/pm)