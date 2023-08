Neue Regenbogentreppe in Göttingen

24. August 2023

Aus Anlass des Christopher Street Days (CSD), der in Göttingen am Samstag, den 26. August 2023 stattfindet, haben die Stadt und die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung GWG sichtbare Zeichen für Akzeptanz und Vielfalt gesetzt.



Am Albaniplatz, auf dem die Abschlusskundgebung und anschließende Feier des CSD stattfindet, wurden Banner in Regenbogenfarben aufgestellt. Zusätzlich zu den Bannern wurden die Treppenstufen hinauf auf den Albaniplatz, Ecke Theaterplatz in Regenbogenfarben angestrichen. Die GWG wird außerdem von Freitag, 25. August, bis Montagfrüh die Stadthallenfenster in Regenbogenfarben illuminieren.



"Sei, wer Du sein möchtest. Liebe, wen Du lieben möchtest": Wertschätzende Aussagen wie diese zieren die Banner, die die Stadt am Albaniplatz aufgestellt hat (Bild: Dominik Kimyon / Stadt Göttingen)

"Noch immer erfahren queere Menschen Diskriminierung. Das haben uns beispielsweise die Reaktionen auf die Göttinger queeren Ampelmenschen gezeigt, die im Juni installiert wurden", erklärte Göttingens Stadtbaurat Frithjof Look. "Das Baudezernat und der städtische Eigenbetrieb Stadthalle wollen durch die Aktion weitere sichtbare Akzente für Vielfalt und Toleranz in unserer Stadt setzen."

Sozial- und Kulturdezernentin Anja Krause ergänzte: "Unsere Aktion zeigt, wie vielfältig, bunt und weltoffen Göttingen ist. Für uns ist das ein Beitrag, um die Toleranz und Akzeptanz in der Gesellschaft weiter zu erhöhen und aufrecht zu erhalten."



Simone Kamin vom Queeren Zentrum Göttingen freute sich darüber, dass die Stadt queeres Leben so bunt und intensiv würdigt: "Damit stellt sich die Stadt an die Seite queerer Menschen", so Kamin, die zugleich auch im CSD Aktionsbündnis Göttingen aktiv ist.



Am CSD-Wochenende wird die Stadt zudem die Regenbogenfahne am Neuen Rathaus hissen. Im Stadtgebiet werden außerdem entlang der CSD-Route weitere Banner aufgestellt werden. (cw/pm)